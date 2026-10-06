शटर तोड़ उखाड़ा SBT बैंक का ATM, रस्सी से घसीट कार में लोड कर ले गए चोर, देखें CCTV

झारखंड के देवघर से चोरी की एक अजब-गजब घटना सामने आई है. चोर जब शटर काटकर एटीएम मशीन से कैश नहीं निकला पाए तो वह एटीएम मशीन ही चोरी कर ले गए. चोरी की ये घटना बहुत ही हैरान करने वाली है. ये घटना देवघर के नगर थाना अंतर्गत नंदन पहाड़ के पास सेवाधाम भवन से सटे एसबीआई बैंक के एटीएम की है. चोरों ने चोरी की इस वारदात को सोमवार रात को इस तरह अंजाम दिया कि आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी.

ATM मशीन का शटर काटकर कैश चुराने की कोशिश

इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे चोर एटीएम मशीन गाड़ी में चुरा लिए जा रहे हैं. चोरों ने पहले तो एटीएम रूम में दाखिल होने के बाद शटर काटा ताकि वे कैश चुरा सकें. लेकिन जब वह इस काम में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने दूसरी तरकीब सोची. वे एटीएम मशीन ही अपने साथ चुरा ले गए.

कार में ATM मशीन लोड कर ले गए चोर

घटना के बाद एसबीआई प्रबंधन और स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई. पुलिस अब एटीएम चोरों की तलाश कर रही है. वहीं एसबीआई प्रबंधन ये आकलन कर रही है कि आखिर उसके अंदर कितना कैश था. सवाल उठ रहा है कि बिना शोरगुल के एटीएम को काटा नहीं जा सकता फिर आवाज स्थानीय लोगों को क्यों नहीं सुनाई दी. वही दूसरी तरफ पुलिस गश्ती दल पर भी सवाल उठ रहे हैं.

रस्सी के सहारे एटीएम को घसीटकर गाड़ी में किया लोड

देवघर में मंगलवार तड़के एसबीआई एटीएम मशीन की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बड़ी गाड़ी में 5 से ज्यादा चोर आए और एक रस्सी से शटर को उखाड़ते हुए उसी रस्सी के सहारे एटीएम को घसीटते हुए आगे ले गए. फिर चोर एटीएम को गाड़ी में लोड कर फरार हो गए. पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है.

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