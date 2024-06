"मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं"... 10 पॉइंट में जानिए NEET एग्जाम विवाद पर शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा?

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा क‍ि नेशनल टेस्‍ट‍िंंग एजेंसी के स्ट्रक्चर उसकी फंक्शनिंग, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए भी हाई लेवल कमेटी से रिकमेंडेशन ल‍िया जाएगा. हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. छात्र देश के भविष्य हैं . हम राजनीत‍िक दलों से अपील करते हैं क‍ि अफवाह न फैलाई जाए. इस मामले में राजनीत‍ि न की जाए. सरकार किसी भी सुधार के लिए तैयार है.

#WATCH | Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, "Some irregularities have come to the notice of the government. We take responsibility for it. I would like to request the students very politely not to believe in rumours..." pic.twitter.com/TXNRWB4BX7