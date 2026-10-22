देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा हापुड़, रात में AQI 300 पार, दिल्ली के चांदनी चौक की हवा भी बहुत खराब

देशभर में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ने लगा है. दीवाली आने से पहले ही आसमान में धुंध देखी जा रही है, प्रदूषण का ये स्तर आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है. गुरुवार आधी रात को उत्तर प्रदेश के हापुड़ की हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गई. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रात 12 बजे हापुड़ का AQI 306 पर पहुंच गया था. वहीं बड़ौत गुरुवार सुबह 324 एक्यूआई के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है. बुलंदशहर का एक्यूआई 238,चरखी दादरी का 256 और नोएडा का एक्यूआई 281 दर्ज किया गया है. वहीं गुरुवार सुबह 7 बजे दिल्ली का एक्यूआई 334 दर्ज किया गया, जो कि प्रदूषण का खतरनाक स्तर है.

दिल्ली का चांदनी चौक सबसे ज्यादा प्रदूषित

प्रदूषण के मामले में दिल्ली पीछे नहीं है. गुरुवार सुबह 6.40 बजे तक दिल्ली के चांदनी चौक का एक्यूआई सबसे ज्यादा 307 दर्ज किया गया. वहीं जहांगीरपुरी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 और विवेक विहार का एक्यूआई 306 रहा.

दिल्ली में GRAP-1 लागू

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से GRAP-1 पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.एक्यूआई जब 201 से 300 के बीच पहुंचता है तो ये पाबंदियां लागू की जाती हैं. इस पाबंदी के तहत होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. वहीं जेनेरेटर भी सिर्फ आपात स्थिति में इस्तेमाल हो सकेगा. वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सिर्फ एलपीजी, बिजली या अन्य स्वच्छ ईंधन उपकरणों का ही इस्तेमाल कर सकेंगे.

PTI

दिल्ली में इन कामों पर पाबंदी

GRAP-1 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े काम बंद रहेंगे. बालू-गिट्टी, सिमेंट जैसे बिल्डिंग बनाने के मेटेरियल को खुला छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. इन सामान को सिर्फ ढके हुए वाहनों में ही ले जाया जा सकेगा.बता दें कि GRAP-1 लागू होते ही सभी संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम तुरंत उठाने के निर्देश दिए गए हैं.बुधवार को भी दिल्ली की हवा सबसे खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी.

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