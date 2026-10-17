गुजरात के भरूच में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, फार्मा कंपनी के 4 मजदूरों की मौत; कई घायल

गुजरात के भरूच जिले में सायखा GIDC स्थित फार्मा कंपनी में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया है. इस हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत होने की खबर है, जबकि दो अन्य लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, तीन लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है. घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सायखा की श्यांजिल फार्मा कंपनी में हाइड्रोजन रसायन का प्रोसेस चल रहा था. इसी दौरान बॉयलर में जोरदार धमाका हुआ. ब्लास्ट के बाद केमिकल वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे लोगों में चिंता का माहौल बन गया.

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू हुई. ब्लास्ट होने के पीछे सही वजहों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.

गौर करने वाली बात है कि सायखा GIDC में ब्लास्ट की यह दूसरी घटना है. औद्योगिक इकाइयों में बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं के चलते सुरक्षा नियमों और इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

हाल ही गोधरा के हॉस्पिटल में लगी थी आग...

इससे पहले 11 अक्टूबर को गुजरात के गोधरा में एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी सिविल अस्पताल के दवा स्टोर रूम में आधी रात को भीषण आग लग गई थी. हादसे के बाद गर्भवती महिलाओं सहित 200 से ज्यादा मरीजों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया. अस्पताल परिसर में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. हालांकि, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की वजह से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

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(इनपुट- भाविन रुषीभाई पटेल)

