संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) में भारत की स्‍थायी सीट की दावेदारी को लेकर समर्थन लगातार बढ़ रहा है. ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के स्‍थायी देश भी यह मानते हैं कि भारत को इसमें होना चाहिए. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने एक्‍स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें विभिन्‍न देशों के नेता भारत की दावेदारी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं. इसके जरिए गोयल ने बताया है कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चर्चा जोरों पर है.

पीयूष गोयल ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में यह भारत की ताकत है."

That's the strength of India, under PM @NarendraModi ji's leadership pic.twitter.com/2pVW1n8lTn