PoK का हाल जाकर देखो, फारूक अब्दुल्ला तो नमकहराम हैं...; गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा हमला

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जम्मू-कश्मीर, अनुच्छेद 370, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और विपक्ष को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को लेकर कहा कि उन्हें PoK का हाल जाकर देखना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी, जामिया और जेएनयू से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र करते हुए विपक्षी नेताओं पर देशविरोधी सोच रखने वालों का समर्थन करने का आरोप लगाया.
गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू में पहले ऐसे लोगों का जमावड़ा हुआ था, जहां कथित तौर पर अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए थे. उन्होंने दावा किया कि उस समय राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे लोग देश के खिलाफ माहौल बनाने का काम करते हैं और इन्हें समर्थन देने वालों को जनता पहचान चुकी है.
-
-
पीएम मोदी के ग्लोबल विजन से लेकर RBI गवर्नर के बड़े बयान तक, अखबारों के फ्रंट पेज पर छाया NDTV समिट
-
'भारतीय दयालु, ईमानदार और बुद्धिमान होते हैं', खामेनेई ने अपने प्रतिनिधि को भारत भेजते समय क्या कहा था?
-
NDTV WORLD SUMMIT 2026 : कृति सेनन को बिकिनी सीन करने में क्यों लगे 12 साल?
-
ब्रिटेन के हरियाणवी मेयर तुषार कुमार ने बताया कैसे गरीबों की मदद ने जिताया चुनाव
-
टैक्स सिर्फ कमाई पर लगे, पूरी रकम पर नहीं..."F&O ट्रेडर्स के नुकसान पर बोले Zerodha को-फाउंडर निखिल कामत
-
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज
-
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान
-
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026
-
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
गिरिराज सिंह ने जामिया में हाल में लिखे गए कथित नारों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि "फ्री कश्मीर" और "फ्री खालिद अंसारी" जैसे संदेश लिखने वाले लोग देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को "टुकड़े-टुकड़े गैंग" का हिस्सा बताते हुए कहा कि देश ऐसे तत्वों को कभी स्वीकार नहीं करेगा.
#WATCH | Delhi: Union Minister Giriraj Singh says, "...Recall the time when a group gathered at JNU—Khalid Ansari was among them, and Rahul Gandhi was there too. What kind of slogans were raised? "Afzal, we are ashamed; your killers are still alive." And what was written at Jamia recently? "Free Kashmir," "Free Khalid Ansari." These people bite the very hand that feeds them; they are traitors, and this 'tukde-tukde gang' consists of those who support such traitors. Look at the situation in PoK and consider Farooq Abdullah—he is a traitor... These are the same people who were behind the riots in Delhi and the protests against the CAA. In the days to come, each one of them will be singled out and dealt with accordingly... Since the abrogation of Article 370, the face and character of Kashmir have transformed. People there are finding employment, and tourists are visiting. Only such ungrateful individuals would say otherwise... There was a time, under Congress rule—during the era of Rahul Gandhi—when terrorists would sit alongside Prime Minister Manmohan Singh. That is no longer the case; you won't see stone-pelters anymore..."— ANI (@ANI) October 25, 2026
फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना
इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा. गिरिराज सिंह ने कहा कि PoK की स्थिति देखकर समझा जा सकता है कि वहां के लोगों की हालत क्या है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नेता भारत में बैठकर अलग तरह की बातें करते हैं. उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'नमकहराम' तक कह दिया.
केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली दंगों और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए आंदोलनों का जिक्र करते हुए भी विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वाले लोगों और समूहों को कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता रहा है.
'जम्मू-कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली'
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले का बचाव करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके बाद जम्मू-कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली हैं. उनके मुताबिक आज वहां रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, पर्यटन बढ़ा है और बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी का रुख कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग आज भी इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वे जमीनी हकीकत से आंखें मूंद रहे हैं.
गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सुर्खियों में रहती थीं, लेकिन अब हालात पहले से काफी बदले हैं. उन्होंने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर सुधार देखने को मिला है.
यह भी पढ़ें: क्या जेडीयू के संविधान के खिलाफ जाकर हुआ अनंत सिंह पर एक्शन? विधायक को हटाने का अधिकार किसके पास
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं