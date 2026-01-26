नारी शक्ति बनी मिसाल: गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की छोरी अक्षिता धनखड़, नौशेरा की सिमरन बाला और निकिता रचेंगी इतिहास

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में इस बार नारी शक्ति के अदम्य शौर्य और साहस का शक्ति प्रदर्शन भी होगा. देश की महिलाएं आज सेना, नौसेना से लेकर आसमान को चीर देने जैसी गर्जना वाले लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं. रिपब्लिक डे परेड में हरियाणा की छोरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़, जम्मू-कश्मीर के नौशेरा की रहने वाली सीआरपीएफ अफसर सिमरन बला और एयरफोर्स की टुकड़ी कमान संभालने वाले लीडर्स में शामिल निकिता चौधरी होंगी. यह सेना और सुरक्षाबलों में महिलाओं की बढ़ती शक्ति का भी प्रतीक है.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ झज्जर जिले की

फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली हैं. अक्षिता धनखड़ हरियाणा के कासनी गांव की रहने वाली हैं. उन्हें जनवरी 2023 में ही फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर कमीशन मिला था, लेकिन प्रतिभा के बलबूते उन्होंने तीन साल के भीतर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गईं. इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट लेफ्टेनिंट अक्षिता धनखड़ 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को फहराने के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद रहेंगी. गांव के एक सामान्य घर से निकली अक्षिता के इस मुकाम पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है.

फौजियों के गांव से अक्षिता चौधरी

हरियाणा का कासनी गांव फौजियों का गांव भी कहलाता है, जहां ज्यादातर परिवारों के कोई न कोई शख्स सेना में है. अक्षिता के पिता भी ऐसी ही पृष्ठभूमि से आते हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से पढ़ाई की की है. वहीं से अक्षिता एनसीसी में शामिल हुईं. धनखड़ ने एनसीसी में कैडेट सार्जेंट मेजर का पद हासिल किया, जिससे उन्हें वायुसेना में शामिल होने का सपना पूरा होने में मदद मिली.जून 2023 में कमीशन मिलने के बाद अक्षिता नहीं रुकीं. इस बार एयरफोर्स बैंड में भी महिलाओं को शामिल किया गया है.

नौशेरा की सिमरन बाला

गणतंत्र दिवस परेड में इस बार जम्मू-कश्मीर की सिमरन बाला भी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगी. महज 26 वर्ष की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला रिपब्लिक डे परेड में पुरुषों की सीआरपीएफ दल की कमान संभालेंगी.सिमरन बाला के साथ परेड के दौरान 140 से अधिक पुरुष सीआरपीएफ कर्मी कदमताल करते नजर आएंगे.

स्क्वॉड्रन लीडर निकिता चौधरी

इंडियन एयरफोर्स की मार्च करने वाली टुकड़ी की अगुवाई स्क्वाड्रन लीडर जगदीश कुमार के हाथों में होगी.उके साथ स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रखर चंद्रकार और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश भी टुकड़ी के आगे आगे चलेंगे.

