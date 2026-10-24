कपड़ों के बीच छिपाकर ले जा रहे थे विदेशी करेंसी, DRI ने किया गिरफ्तार; ट्रॉली बैग से निकले डॉलर और रिंगिट

डीआरआई (DRI) यानी डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की हैदराबाद जोनल यूनिट ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशन एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मलेशिया जा रहे दो भारतीय यात्रियों के पास से 1.56 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की है. पैसों को ट्रॉली बैग में कपड़ों के बीच छिपाकर रखा गया था. जबकि इसी महीने की शुरुआत में 2.25 करोड़ रुपये का विदेशी मूल का सोना जब्त किया गया था. दोनों मामलों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

मलेशिया जा रहे दो यात्रियों से मिली विदेशी मुद्रा

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक डीआरआई अधिकारियों ने 22 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कुआलालंपुर जा रहे एक भारतीय यात्री को रोका. वह एयर एशिया की फ्लाइट AK-68 से मलेशिया रवाना होने वाला था. जांच के दौरान उसके ट्रॉली बैग में कपड़ों के बीच एक काले प्लास्टिक कवर में छिपाकर रखी गई विदेशी मुद्रा बरामद की गई. इसमें 66,600 अमेरिकी डॉलर, 3,773 मलेशियाई रिंगिट और 2 सिंगापुर डॉलर शामिल थे, जिनकी कुल कीमत करीब 63.62 लाख रुपये आंकी गई.

ट्रॉली बैग से निकली विदेश मुद्रा

Photo Credit: डीआरआई हैदराबाद

महिला यात्री के बैग से भी मिला बड़ा जखीरा

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि एक महिला यात्री भी उसी फ्लाइट से अलग पीएनआर पर यात्रा कर रही थी. इसके बाद डीआरआई ने निगरानी बढ़ाकर उसे भी रोका. महिला के ट्रॉली बैग की तलाशी में कपड़ों के बीच छिपाए गए 97,600 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 91.94 लाख रुपये बताई गई. अधिकारियों के अनुसार दोनों यात्री विदेशी मुद्रा के वैध स्रोत और उसे विदेश ले जाने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके. इसके बाद करीब 1.56 करोड़ रुपये मूल्य की पूरी विदेशी मुद्रा और उसे छिपाने में इस्तेमाल किए गए ट्रॉली बैग सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जब्त कर लिए गए. दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

नोटों का जखीरा पकड़ा गया

Photo Credit: हैदराबाद डीआरआई

इसी महीने 2.25 करोड़ का सोना भी पकड़ा गया था

इससे पहले 6 अक्टूबर को डीआरआई ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर करीब 2.25 करोड़ रुपये मूल्य का विदेशी मूल का सोना जब्त किया था. खुफिया सूचना के आधार पर अधिकारियों को पता चला था कि एक विदेशी उड़ान के दौरान विमान के भीतर सोना छिपाया गया है और उसे आगे की घरेलू यात्रा में एक यात्री द्वारा बाहर निकाला जाना है. कार्रवाई के दौरान तिरुचिरापल्ली से हैदराबाद पहुंचे एक यात्री को रोका गया. तलाशी में उसके कपड़ों के नीचे विशेष रूप से तैयार पाउच से छह सोने के टुकड़े बरामद किए गए.

विमान के भीतर छिपाया गया था सोना

डीआरआई के अनुसार बरामद सोना नीले रंग के चिपकने वाले टेप और कार्बन पेपर में लपेटकर छिपाया गया था. कुल वजन 1,481.780 ग्राम था. पूछताछ में यात्री ने कथित तौर पर बताया कि उसने सोना विमान के भीतर से प्राप्त किया था, जहां उसे उड़ान के विदेशी चरण के दौरान छिपाया गया था. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सोना जब्त कर संबंधित यात्री को गिरफ्तार किया गया था.

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