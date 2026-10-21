कोलकाता से हैदराबाद तक DRI का ऑपरेशन: 5.84 करोड़ रुपये का सोना और विदेशी करेंसी स्मगलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने बांग्लादेश से सोने की तस्करी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये लोग बांग्लादेश से विदेशी सोना कोलकाता के रास्ते हैदराबाद ले जा रहे थे. DRI ने करीब 3.1 किलो सोना और विदेशी करेंसी जब्त की है. जब्त सोने और करेंसी की कुल कीमत करीब 5.84 करोड़ रुपये बताई गई है. जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि एक गिरोह बांग्लादेश से सोने की तस्करी कर रहा है. इसके बाद हैदराबाद जोनल यूनिट और विजयवाड़ा रीजनल यूनिट ने मिलकर कार्रवाई शुरू की.

सूचना के आधार पर अधिकारियों ने विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका. तलाशी लेने पर गाड़ी में खास जगह बनाकर छिपाई गई विदेशी करेंसी मिली. गाड़ी में मौजूद दो लोगों से पूछताछ की गई. उन्होंने बताया कि तस्करी का सोना विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में पहुंचाया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि गाड़ी से मिली विदेशी करेंसी सोने की बिक्री से मिली रकम का हिस्सा थी.

पूछताछ से मिली जानकारी के बाद अधिकारियों ने हैदराबाद जा रही एक बस में सवार तीन अन्य संदिग्धों का पता लगाया. बस को एक टोल प्लाजा पर रोककर तीनों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उनके पास से तीन विदेशी सोने की छड़ें मिलीं. इनका कुल वजन 3,147.1 ग्राम यानी करीब 3.1 किलो था. सोने की छड़ों को कमर में बंधी थैली में छिपाकर रखा गया था.

सोने और विदेशी करेंसी की कुल कीमत करीब 5.84 करोड़ रुपये

DRI ने 60 हजार अमेरिकी डॉलर और 21,500 यूरो भी जब्त किए. जांच एजेंसी को शक है कि यह रकम तस्करी के सोने की बिक्री से जुड़ी थी. सोने और विदेशी करेंसी की कुल कीमत करीब 5.84 करोड़ रुपये आंकी गई है. मामले में सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. DRI अब इस अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों का पता लगाने में जुटी है.

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