दिवाली से पहले बुरा हाल! दिल्ली-नोएडा की सड़कें चोक, भीषण जाम, लोगों को कैब और बाइक टैक्सी तक नहीं मिल रही

दिल्ली-एनसीआर में दीवाली से पहले बुरा हाल है. कई सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है. बाजार खचाखच भरे हुए हैं. दफ्तरों से घर जाने वाले लोगों ट्रैफिक में फंसे हैं. आलम ये है कि लोगों को आने-जाने के लिए कैब और बाइक टैक्सी तक नहीं मिल पा रही है. दिल्ली से साथ-साथ नोएडा का भी यह हाल है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से लेकर फिल्म सिटी तक जाम देखने को मिल रहा है.

कैब-बाइक टैक्सी तक नहीं मिल रही

नोएडा सेक्टर 129 से बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक जाने वाले प्रिंयक द्विवेदी ने बताया कि वो करीब आधे घंटे से बाइक टैक्सी बुक करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ओला, उबर से लेकर रैपिडो तक कहीं भी बाइक टैक्सी नहीं मिल रही है. यही कहानी ऑटो और कैब को लेकर भी है. लोकल ऑटो मनचाहा किराया मांग रहे हैं.

हमने भी उबर, ओला और रैपिडो से मेट्रो स्टेशन तक के लिए टैक्सी बुक करने की कोशिश की. लेकिन करीब 20 मिनट इंतजार करने पर भी किसी ड्राइवर ने राइड एक्सेस्ट नहीं की. रैपिडो पर तो आम दिनों से ज्यादा किराया भी देखने को मिल रहा है.'

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक के हॉटस्पॉट

1. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से फिल्म सिटी तक जाम

दिल्ली से सटे नोएडा के कई रास्तों पर भी जााम देखने को मिल रहा है. नोएडा-ग्रेटर एक्सप्रेसवे, बॉटेनिकल गार्डन, फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से लेकर आगे डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर तक भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है.