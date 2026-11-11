दिल्ली की AQI में मामूली सुधार लेकिन हवा अब भी जहरीली! नहीं कम हो रहा प्रदूषण, पराली के मुद्दे पर सियासत जारी

दिवाली के बाद गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी दिल्ली की AQI यानी हवा की क्वालिटी में मामूली सुधार देखा जा रहा है लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर 299 पर आ गया है, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी के करीब बना हुआ है. इस बीच, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है, जो दिवाली के बाद हुई बढ़ोतरी के चलते पिछले साल के आंकड़ों से 23.1% ज्यादा है.

पराली जलाने के मुद्दे पर बीजेपी और AAP ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं. वहीं, दिल्ली में यमुना नदी पर पहली क्रूज सर्विस शुरू होने से एक और सियासी विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें AAP ने नदी की सफाई पर सरकार के ध्यान को लेकर सवाल उठाए हैं.

दिल्ली के बाद चेन्नई में दूसरा सबसे ज्यादा AQI वाले शहर के तौर पर दर्ज किया गया, जो 166 है. आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के प्रमुख शहरों में हवा की क्वालिटी अलग-अलग है. नई दिल्ली में अन्य पांच शहरों की तुलना में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है.

भारत के प्रमुख शहरों में लेटेस्ट AQI

दिल्ली 299

चेन्नई 166

मुंबई 135

जयपुर 215

अमृतसर 213

भोपाल 213

बेंगलुरु 131

लखनऊ 145

आप अपने शहर का AQI जानने के लिए यहां क्लिक करें.

AQI रीडिंग का क्या मतलब है?

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का इस्तेमाल हवा के प्रदूषण के स्तर को मापने और स्वास्थ्य पर इसके संभावित असर को बताने के लिए किया जाता है. भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) AQI रीडिंग को छह श्रेणियों में बांटता है.

0 से 50 के बीच के AQI को 'अच्छा' माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच की रीडिंग 'संतोषजनक' मानी जाती है. वहीं, 101 से 200 के बीच की रीडिंग 'मध्यम' श्रेणी में आती है. इसके बाद 'खराब', 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणियां आती हैं.

AQI के 'मध्यम' स्तर पर भी, अस्थमा या सांस से जुड़ी अन्य बीमारियों वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, उन्हें अपने इलाके की हवा की गुणवत्ता पर नजर रखनी चाहिए. प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर, उन्हें घर से बाहर ज्यादा देर तक रहने या भारी शारीरिक गतिविधि करने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें | World Pneumonia Day: क्या बढ़ता प्रदूषण बच्चों में बढ़ाता है निमोनिया का खतरा? डॉक्टर से जानिए क्या है कनेक्शन

यह भी पढ़ें | लोग ग्रीन पटाखे खरीदना-बेचना चाहते हैं, लेकिन ... दिवाली पर दिल्ली बनी 'गैंस चैंबर', कमी कहां रह गई?