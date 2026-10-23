दिल्ली में लगातार तीसरे दिन जहरीली हवा; AIIMS से कालिंदी कुंज तक प्रदूषण 250 के पार, AQI 'खराब', GRAP 1 लागू

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का असर एक बार फिर साफ दिखाई देने लगा है. शहर की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन 'खराब' श्रेणी में बनी रही और 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 222 दर्ज किया गया. कई इलाकों में AQI इससे भी अधिक दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के प्रथम चरण के नियम लागू कर दिए गए हैं और विभिन्न एजेंसियों को सख्ती से निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

कलिंदी कुंज और एम्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है. कलिंदी कुंज क्षेत्र में AQI 267 दर्ज किया गया, जबकि एम्स के आसपास AQI 255 रहा. वहीं इंडिया गेट क्षेत्र में AQI 236 रिकॉर्ड किया गया. इन सभी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.

लगातार तीसरे दिन खराब हवा

दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI शुक्रवार को 222 दर्ज किया गया. इससे पहले गुरुवार सुबह AQI 226 रिकॉर्ड किया गया था. बुधवार को दशहरा उत्सव के बाद शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत देखी गई थी और इसी दिन इस मौसम का पहला 'खराब' वायु गुणवत्ता दिवस दर्ज किया गया था.

क्या कहते हैं AQI के मानक?

सीपीसीबी के अनुसार हवा की क्वॉलिटी इन श्रेणियों में बांटी गई है.

0 से 50 : अच्छा (Good)

51 से 100 : संतोषजनक (Satisfactory)

101 से 200 : मध्यम (Moderate)

201 से 300 : खराब (Poor)

301 से 400 : बहुत खराब (Very Poor)

401 से 500 : गंभीर (Severe)

दिल्ली का मौजूदा AQI 201 से 300 के बीच होने के कारण 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है.

GRAP 1 के नियम लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP-1 लागू कर दिया गया है. इसी के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित कर विभिन्न उपायों की समीक्षा की. बैठक में दिल्ली की सीमाओं पर मानकों का पालन न करने वाली बसों को डायवर्ट करने, प्रदूषण जांच प्रमाणपत्रों की जांच, सड़क की धूल नियंत्रित करने और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण पर निगरानी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

नवंबर से सख्ती बढ़ाने की तैयारी

अधिकारियों ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक वाहन प्रवेश प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने और वास्तविक समय में विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया गया है.

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