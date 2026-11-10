'ये मानव जनित रोग', दीवाली पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान, BJP ने कहा-हिंदू विरोधी

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दीवाली पर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. इमरान मसूद ने दिवाली पर होने वाले वायु प्रदूषण को मानव जनित रोग बताया.कांग्रेस सांसद ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के बयान पर कहा कि ये लोग मानसिक रूप से विकृत है, ये सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं. दीवाली हो या... प्रदूषण मानव जनित रोग है. लोगों को जागरुक होना पड़ेगा.

सरकार कुछ नहीं करेगी, लोगों को जागरुक होना पड़ेगा

उन्होंने कहा कि सरकार उनकी (एनडीए) हो या हमारी हो, सरकार इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगी.प्रदूषण से निपटने के लिए लोगों को ही जागरुक होना पड़ेगा. इमरान मसूद ने कहा कि दिल्ली में एक्यूआई 1710 हो गया. रात में सहारनपुर में एक्यूआई 600 हो गया था. इमरान मसूद ने ये प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के सोमवार को लगाए गए आरोपों पर दी.

वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का यह बयान उनके हिंदू-विरोधी विश्वास और सनातन-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है.कभी सनातन पर हमले, तो कभी हिंदू त्योहारों का अपमान. क्या राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों का परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं?

दिवाली के प्रदूषण पर कपिल मिश्रा का दावा

कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि दिवाली के दिन आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक संदिग्ध वृद्धि दर्ज की गई. उन्होंने दावा किया कि पंजाब के किसान आरोप लगा रहे हैं कि जब वे अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे थे तब उनके खेतों में पराली में जानबूझकर आग लगा दी गई.उन्होंने कहा कि उपग्रह डेटा की जांच में पता चला है कि दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या पिछले तीन दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई थी. 5,6,7 नवंबर को हर रोज पराली जलाए जाने की लगभग 100 से 125 घटनाएं सामने आईं, जबकि 8 नवंबर को दीवाली वाले दिन यह आंकड़ा बढ़कर करीब 1,200 हो गया था.

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