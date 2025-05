रिक्टर पैमाने पर 3.8 तीव्रता का भूकंप आज ​​05:06:33 IST पर अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में आया: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र.

An earthquake with a magnitude of 3.8 on the Richter Scale hit Dibang Valley, Arunachal Pradesh at 05:06:33 IST today: National Center for Seismology pic.twitter.com/n7NntxFpKY