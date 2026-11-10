बॉटनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा तक सीधी मेट्रो, सेक्टर-44, 94, 105 होते हुए बोड़ाकी तक दौड़ेगी, देखें पूरा रूट

नोएडा से ग्रेटर नोएडा का सफर अब और भी आसान होने वाला है. बॉटनिकल गार्डन से सीधे ग्रेटर नोएडा की मेट्रो जल्द ही दौड़ने वाली है. इसे बनाने का काम देश की बड़ी निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को सौंपा गया है. इसके लिए कंपनी को 1000 करोड़ से 2500 करोड़ रुपये तक का ठेका दिया गया है. इसके बनने के बाद ग्रेटर नोएडा जाने के लिए सेक्टर-51 मेट्रो से एक्वा लाइन के लिए मेट्रो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यात्री बॉटनिकल गार्डन से सीधे बोड़ाकी तक जा सकेंगे.

सेक्टर-142 से बोड़ाकी तक दौड़ेगी मेट्रो

बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 और डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक मेट्रो का विस्तार किया जाना है. इसके लिए कुल 15.1 किमी. लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा और 10 नए मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे. सामान बनाने और उसे रखने के लिए कास्टिंग यार्ड की जगह चिह्नित करने का काम शुरू हो चुका है. इसके लिए दो-तीन जगह देखी गई हैं.

36 महीने में होगा सेक्टर-142 मेट्रो रूट का विस्तार

NMRC के मुताबिक, इस मेट्रो लाइन का काम 36 महीने यानी कि 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. मेट्रो लाइन का पूरा काम एलिवेटेड ट्रैक के रूप में किया जाएगा. एलएंडटी मेट्रो लाइन बनाएगी और इसकी निगरानी NMRC करेगी.सेक्टर-142 मेट्रो रूट 12.5 किमी. लंबा होगा. इसे बनाने में 2254.35 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

बॉटनिकल गार्डन से बोड़ाकी तक कितने स्टेशन?

बॉटनिकल गार्डन

सेक्टर-44

नोएडा ऑफिस सेक्टर-94

सेक्टर-97

सेक्टर-105

सेक्टर-108

सेक्टर-93

पंचशील बालक इंटर कॉलेज

बॉटनिकल गार्डन से सीधे पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा

एक्वा लाइन का विस्तार होने से नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच का सफर बहुत आसान हो जाएगा. लोगों को सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन उतरकर ग्रेटर नोएडा वाली मेट्रो लेने के लिए सेक्टर 51 तक चलकर नहीं जाना पड़ेगा. दिल्ली से आने वाले यात्री सीधे बॉटनिकल गार्डन से ही ग्रेटर नोएडा की मेट्रो ले सकेंगे. इससे समय और मेहनत दोनों ही बचेंगे.

एक्वा लाइन का हो रहा विस्तार

नोएडा मेट्रो की मौजूदा एक्वा लाइन 29.7 किमी. लंबी है. इस पर 21 स्टेशन हैं. इसमें हर दिन बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. इसी को देखते हुए एक्वा लाइन के विस्तार का फैसला लिया गया है. इसके देखरेख का काम NMRC संभालती है.

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