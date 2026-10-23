परिंदों की कोई सरहद नहीं होती... 23 देशों का सफर कर 11 दिन में भारत लौटे अपापांग और अलांग; यहां से किधर जाएंगे

न कोई पासपोर्ट, न वीजा का झंझट, न किसी सरहद पर रोक-टोक. 23 देशों, दो महाद्वीपों और हजारों किलोमीटर के समंदर-जंगलों को लांघते हुए दो मुसाफिर आखिरकार अपने घर लौट आए हैं. नाम है- अपापांग (Apapang) और अलांग (Alang). दो अमूर फाल्कन. ये बाज की एक प्रजाति है.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन दोनों की तस्वीरें साझा करते हुए इन्हें 'ग्लोबल सिटीजन' बताया है.
उन्होंने अपापांग और अलांग की घर वापसी की कहानी साझा की है. उन्होंने बताया कि 11 दिन पहले ये दोनों बाज पूर्वोत्तर चीन में अपने ब्रीडिंग एरिया से उड़े थे और कल उड़ते-उड़ते सीधे मणिपुर पहुंच गए.
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ये सिर्फ एक उड़ान नहीं, एक साल के इंतजार का अंत है. नवंबर 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिकों ने इन्हें टैग किया था. तब से वैज्ञानिक इनकी हर उड़ान को ट्रैक कर रहे थे. अफ्रीका से एशिया तक, 23 मुल्कों का चक्कर काटकर ये फिर उसी धरती पर लौटे हैं, जहां इनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था.
अब तामोंगलोंग होगा नया ठीकाना
अपापांग और अलांग का ठीकान कुछ दिन तक मणिपुर का तामोंगलोंग होगा.
भूपेंद्र यादव ने बताया कि ये दोनों अमूर फाल्कन (बाज) अब मणिपुर के तामोंगलोंग जिले के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में कुछ चुनिंदा जगहों पर दो से तीन हफ्ते तक रुकेंगे.
A journey to India through 23 countries! Having started from their breeding areas in northeastern China 11 days ago, the two Amur Falcons Apapang and Alang arrived in Manipur yesterday. This marks the successful completion of their nearly year-long tracking and also their round-trip journey back to Manipur since tagging by scientists of WII in November 2025; travelling through 23 countries on their journey across Africa and Asia, the Amur Falcons are truly global citizens. The two Amur falcons are expected to now make a two to three week stopover at select sites in the beautiful mountainous tracts of Tamenglong district in Manipur, where local people now eagerly wait for their return year after year and protect the falcons. Feasting on the termites emerging in and around their stopover sites the Amurs will put on fat reserves that is critical for their next leg of migration, which will be a 6-day nonstop flight of nearly 6000 km from here to Somalia that also includes a 3000 km Arabian Sea crossing. The Amur Falcons are truly remarkable for their migration journeys.— Bhupender Yadav (@byadavbjp) October 23, 2026
उन्होंने बताया कि यहां के लोग हर साल बेसब्री से इनके लौटने का इंतजार करते हैं और इन पक्षियों की सुरक्षा भी करते हैं.
अगला सफर बहुत लंबा है
इन दोनों पक्षियों का अगला सफर बहुत लंबा होने वाला है. भूपेंद्र यादव के मुताबिक, दोनों अब कुछ दिन दीमकों को खाकर अपने शरीर में फैट जमा कर लेंगे. ये इनके अगले सफर के लिए बहुत जरूरी है.
तामोंगलोंग से इनकी यात्रा 6 हजार किलोमीटर की होगी, जो 6 दिन तक बिना रुके होगी. बीच रास्ते में 3 हजार किलोमीटर का अरब सागर होगा. ये सफर उन्हें तामोंगलोंग से सोमालिया लेकर जाएगा.
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