Coronavirus India LIVE Updates: राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने लगवाया कोरोना का टीका, बोले- वैक्सीन से डरें नहीं

भारत समेत दुनियाभर के 180 से ज्यादा देशों को कोरोनावायरस (Coronavirus) ने अपनी जद में लिया है. भारत के कुछ राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 16,838 नए कोविड-19 केस दर्ज होने के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,11,73,761 हो गई है. इस दौरान, यानी बीते 24 घंटे में 113 लोगों की मौत हुई है. देश में अब तक 1,57,548 लोग घातक वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं.

दिल्ली में बीते दिन जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, कोरोना के 261 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में अब तक मरने वालों की संख्या 10,915 हो गई है. दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा 6.40 लाख से अधिक हो गया है. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को 28 हजार लोगों को COVID-19 टीके लगाए गए, इनमें से 14,328 टीके वरिष्ठ नागरिकों को लगाए गए.

महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोरोनावायरस के नए मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के करीब 9000 नए केस दर्ज हुए हैं और 60 लोगों की मौत हुई. संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार एहतियाती कदम उठा रही है.

Mar 05, 2021 14:31 (IST) राजस्थान: अशोक गहलोत ने लगवाया कोरोना का टीका

कोरोना वैक्सीनेशन के मोर्चे पर लगातार काम चल रहा है. उन लोगों को कोरोना का टीका मिलना शुरू हो गया है, जो 60 साल के ऊपर हैं या 45 साल के पार हैं, लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोरोना टीके का पहला डोज लिया. उन्होंने कहा कि वैक्सीन से डरें नहीं. यह पूरी तरह सुरक्षित है.



यहां IDH जयपुर (SMS Hospital) पहुंचकर कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज़ लगवाई। कोविड वैक्सीन को लेकर डरें नहीं, यह सुरक्षित है, प्राथमिकता क्रम से बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं व आस-पास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। #COVID19Vaccinepic.twitter.com/jbKldOXuUF - Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 5, 2021

Mar 05, 2021 12:52 (IST) महाराष्ट्र के ठाणे में कोविड-19 के 720 नए मामले

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोविड-19 के 720 नए मामले सामने आने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,67,630 हो गई. एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि ये सभी नए मामले बृहस्पतिवार को सामने आए. संक्रमण से चार और मरीजों की मौत के बाद, जिले में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 6,290 हो गई. जिले में अभी तक 2,54,578 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. अभी 6,762 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है. (भाषा)

Mar 05, 2021 12:29 (IST) तेलंगाना में कोविड-19 के 166 नए मामले, दो और मरीजों की मौत

तेलंगाना में एक दिन में कोविड-19 के 166 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या कुल संख्या बढ़कर 2,99,572 हो गई. वहीं, दो और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,639 हो गई. आंकड़ों के अनुसार नए मामलों में सर्वाधिक 27 मामले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) में सामने आए.

स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, राज्य में कुल 2,95,970 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. अभी 1,963 लोगों का राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है. राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.79 प्रतिशत है. वहीं, कोविड-19 से मृत्यु दर 0.54 प्रतिशत है. (भाषा)

Mar 05, 2021 11:44 (IST) अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं आया

अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है. स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. राज्य सतर्कता अधिकारी डॉ. लोबसांग जाम्पा ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 16,838 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 16,780 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और दो लोगों का उपचार चल रहा है. संक्रमण से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है. (भाषा)



Mar 05, 2021 11:05 (IST) COVID Deaths: कोरोना महामारी से मौतों का आंकड़ा

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में वायरस से अभी तक कुल 1,57,548 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 52,340, तमिलनाडु के 12,508, कर्नाटक के 12,350, दिल्ली के 10,915, पश्चिम बंगाल के 10,273, उत्तर प्रदेश के 8,729 और आंध्र प्रदेश के 7,171 लोग थे. (भाषा)

Mar 05, 2021 11:04 (IST) देश में 1,76,319 लोगों का कोरोना का इलाज जारी

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अभी 1,76,319 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है और 1,08,39,894 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. (भाषा)



Mar 05, 2021 10:13 (IST) एक दिन में कोरोना के 16,838 नए केस दर्ज

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,838 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,11,73,761 हो गए. वहीं, 113 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,57,548 हो गई. (भाषा)

Mar 05, 2021 09:11 (IST) COVID-19: क्वॉरंटीन के नियमों के उल्लंघन पर दो भाइयों के खिलाफ मामला

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत तय पृथकवास के नियम का उल्लंघन करने के सिलसिले में दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि मोनू की 10 साल की बेटी काजल को कोविड-19 है. काजल के अलावा उसके पिता मोनू और चाचा प्रदीप को 14 दिनों तक गृह पृथकवास में रहने की सलाह दी गई. जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची तो तीनों ही वहां नहीं थे. पूछताछ में पता चला कि मोनू और उसकी बेटी काजल जम्मू-कश्मीर में वैष्णोदेवी मंदिर गए हैं और प्रदीप अपनी दुकान पर काम कर रहा है. (भाषा)

Mar 05, 2021 07:11 (IST) Coronavirus LIVE: असम में कोविड-19 के 20 नए मामले



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, असम में कोरोनावायरस के 20 और मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या यहां बढ़कर 2,17,613 हो गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की तरफ से यह जानकारी दी गई. एनएचएम बुलेटिन में कहा गया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी मरीज की मौत की खबर नहीं है. प्रदेश में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,093 बनी हुई है.

Mar 05, 2021 07:01 (IST) Covid-19 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 209 नए मामले



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 209 नए मरीज सामने आने से इस महामारी के मामले 5,75,921 हो गए. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. विभाग के अनुसार, राज्य में एक और मरीज की मौत हो जाने के साथ ही इस जानलेवा वायरस के चलते अब तक 10,273 लोगों की जान चली गई है.

Mar 05, 2021 06:43 (IST) Coronavirus LIVE Updates: मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस के 440 नए मामले



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 440 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 2,63,290 हो गई है. राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से एक व्यक्ति की मौत हुई, जिससे प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,866 हो गई है.