India Coronavirus Updates : पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 620 नए मामले सामने आए

पश्चिम बंगाल में रविवार को कोविड-19 के 620 नये मामले सामने आए. (एयरपोर्ट की फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में रविवार को कोविड-19 (New Cases of Covid-19 in West Bengal) के 620 नये मामले सामने आने से संक्रमितों के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 16,19,257 हो गयी. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग की एक बुलेटिन में दी गई. बुलेटिन के अनुसार, 10 और मरीजों की मौत होने से राज्य में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 19,544 हो गई. इसके अनुसार पिछले 24 घंटे में जांच किए गए 40,231 नमूनों में से सामने आए इन नये मामलों के साथ ही संक्रमण दर 1.54 प्रतिशत है.

कोलकाता में सबसे अधिक 177 नए मामले सामने आए. इसके बाद उत्तर 24 परगना में 107 मामले आए. पश्चिम बंगाल में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7,639 है.

Dec 06, 2021 05:29 (IST) केरल में कोविड-19 के 4,450 नए मामले, 161 मरीजों की मौत

केरल में रविवार को कोविड-19 के 4,450 नए मामले आए और 161 लोगों की मौत हो गयी, जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 51,54,092 हो गयी जबकि मृतकों की संख्या 41,600 पर पहुंच गयी.

Dec 06, 2021 05:29 (IST) कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 456 नए मामले सामने आए, छह रोगियों की मौत

कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 456 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,98,099 हो गई. इसके अलावा छह रोगियों की मौत के साथ मृतकों की तादाद 38,230 तक पहुंच गई है.

Dec 06, 2021 05:29 (IST) आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 154 नए मामले, चार मरीजों की मौत

आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 154 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,73,730 हो गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को एक बुलेटिन में इसकी जानकारी दी. बुलेटिन में कहा गया है कि महामारी से चार और मरीजों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 14,452 हो गयी.



Dec 06, 2021 05:28 (IST) मुंबई में कोविड-19 के 213 नए मामले, एक मरीज की मौत

मुंबई में रविवार को कोरोना वायरस से 213 और मरीजों के संक्रमित पाए जाने और एक मरीज की मौत होने से महामारी के कुल मामलों की संख्या 7,63,835 हो गयी और मृतकों की संख्या 16,349 पर पहुंच गयी.

Dec 06, 2021 05:27 (IST) जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 161 नये मामले, दो और मरीजों की मौत

जम्मू कश्मीर में रविवार को कोविड-19 के 161 नये मामले सामने आये जिससे केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,37,807 हो गई. वहीं पिछले 24 घंटे में दो और मरीजों की मृत्यु हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 4,481 हो गई.

Dec 06, 2021 05:27 (IST) महाराष्ट्र में कोविड-19 के 707 नये मामले सामने आये, सात लोगों की मौत

महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 707 नये मामले सामने आये, इसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़ कर 66,38,778 हो गयी है जबकि सात और लोगों के मरने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़ कर 1,41,170 पर पहुंच गयी है .

Dec 06, 2021 05:27 (IST) गोवा में कोविड-19 के 49 नये मामले सामने आये

गोवा में कोरोना वायरस संक्रमण के 49 नये मामले सामने आये जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ कर रविवार को 1,79,174 हो गयी है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि मरने वालों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है ओर यह 3,387 पर स्थिर है.

Dec 06, 2021 05:26 (IST) भारत में ओमीक्रोन के 17 और मामलों का पता चला; दिल्ली, राजस्थान में पहली बार मामले आए

भारत में रविवार को कोविड-19 के ओमीक्रोन स्वरूप के 17 और मामले सामने आए जिनमें नौ मामले राजस्थान की राजधानी जयपुर में, सात महाराष्ट्र के पुणे जिले में और एक मामला दिल्ली का है. इसके साथ ही देश में ओमीक्रोन के मामलों की कुल संख्या 21 हो गई है.

Dec 06, 2021 05:25 (IST) गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए, एक रोगी की मौत

गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 48 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 8,27,707 हो गई. इसके अलावा एक और रोगी की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 10,095 तक पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी.

Dec 06, 2021 05:24 (IST) ओडिशा में कोविड-19 के 189 नये मामले सामने आये, दो मरीजों की मौत

ओडिशा में रविवार को कोविड-19 के 189 नये मामले सामने आये, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 10,50,249 हो गयी. नये संक्रमितों में 25 बच्चे भी शामिल हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में यह जानकारी दी.