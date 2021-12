India Coronavirus Updates: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 854 नए मामले आए सामने, 11 मरीजों की मौत

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 289 लोगों की मौत हुई है.

India Coronavirus Updates: महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 854 नए मामले सामने आए, जिनमें आठ मरीजों में उसके ओमीक्रोन स्वरूप का संक्रमण है. स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. विभाग के अनुसार अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 66,48,694 हो गई जबकि 11 और रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 1,41,340 तक पहुंच गई है. स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में ओमीक्रोन संक्रमण के आठ और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ऐसे रोगियों की संख्या बढ़कर 48 हो गई.

Dec 19, 2021 08:59 (IST) तमिलनाडु में कोविड-19 के 613 नये मामले, नौ मरीजों की मौत

तमिलनाडु में कोविड-19 के 613 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 27,39,196 हो गई, जबकि संक्रमण से नौ और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 36,676 पर पहुंच गई. (भाषा)

Dec 19, 2021 06:01 (IST) असम में कोविड-19 के 119 नये मामले, चार मरीजों की मौत असम में शनिवार को कोविड-19 के 119 और मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,19,417 हो गई जबकि संक्रमण से चार और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6,145 हो गई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई. (भाषा)