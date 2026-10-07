मेसी ने विदाई मैच को बनाया यादगार, 1 गोल-2 असिस्ट से अर्जेंटीना की 3-0 से शानदार जीत, मैदान पर छलक पड़े जज्बात

लियोनेल मेसी ने अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच में कमाल कर फैन्स को झूमने का मौका दिया. उन्होंने ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ अर्जेंटीना को 3-0 से आगे करने के लिए दो असिस्ट किए और एक गोल करके अपनी यादगार रात को और भी खास बना दिया. पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हाफ में मेसी ने खेल पर पूरी तरह से पकड़ बना ली. उन्होंने पहले 48वें मिनट में निकोलस ओटामेंडी को गोल करने में मदद की और स्कोर का खाता खोला, फिर निको पाज को एक शानदार कर्लिंग स्ट्राइक के लिए मौका दिया. इसके बाद मेसी ने पेनल्टी स्पॉट से मैच के 71वें मिनट में शानदार गोल करके फैन्स को कभी न भूलने वाला मौका दिया. मेसी के गोल से स्कोर 3-0 हो गया. और आखिर में जब मैच खत्म हुआ तो अर्जेंटीना 3-0 से मैच जीतने में सफल रही. मेसी का इंटरनेशनल मैच में यह 126वां गोल था.

मेसी का कमाल, फैन्स के आंखों में आए आंसू

मैच के 71वें मिनट में मेसी ने फैन्स को इमोशनल कर दिया. मेसी ने पेनल्टी पर शानदार अंदाज में गेंद को बेनिन के गोलकीपर मार्सेल डांजिनो के ऊपर से टॉप राइट कॉर्नर में पहुंचाकर गोल कर दिया. गोलकीपर के पास इसे रोकने का कोई मौका नहीं था. मेसी के गोल से अर्जेंटीना ने 3-0 की बढ़त बना ली है और मैच में एक तरफे जीत की ओर आगे बढ़ने लगी है.

बता दें कि लियोनेल मेस्सी ने आज से 16 साल पहले बार्सिलोना के लिए अपना पहला मैच खेला था, अब जब अपने आखिरी मैच में मेसी मैदान पर थे तो फैन्स उन सभी पुरानी यादों में खो गए जिसके लिए दर्शक मैदान परमेसी के लिए खींचे चले आते थे. जब मेसी ने गोल किया तो फैन्स के आंखों में आंसू थे, फैन्स इस यादगार पल को हमेशा के लिए अपने आंखों में समां लेना चाहते थे. जब मैच खत्म हुआ तो खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और गले लगाकर मेसी को सम्मान दिया, मेसी के आंखों में आंसू थे. मेसी को आखिरी बार मैदान पर देखकर मैच देखने आए फैन्स के भी आंसू छलक पड़े. यह मैच एक इमोशनल फेयरवेल मैच में बदल गया.

लियोनेल मेसी ने बेनिन के खिलाफ़ अपने विदाई मैच में पेनल्टी स्पॉट से गोल करके अर्जेंटीना के लिए अपना आखिरी मैच यादगार बनाया. यह गोल मैच में निकोलस ओटामेंडी और निको पाज़ के लिए दो असिस्ट देने के बाद आया.

मेसी को यादगार ट्रिब्यूट

जब मैच खत्म हुआ तो स्टेडियम में जज्बात का माहौल था. वहीं, मैच के बाद ड्रोन शो का आयोजन हुआ जिसमें मेसी को यादगार ट्रिब्यूट दिया गया. आसमान में रोशनी से बने खूबसूरत दृश्य मेसी की विदाई को और खास दिया. फैन्स इन यादों को हमेशा के लिए अपने जेहन में कैद कर रहे थे.

लियोनेल मेसी ने मैच के बाद कहा, "काश मैं जिन्दगी भर अर्जेंटीना के लिए खेल पाता"

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