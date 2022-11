FIFA World Cup: लाइव मैच में मैदान में घुस आया शख्स, दुनिया को दिया यह खास संदेश, देखें Video

Man With Rainbow Flag Invades: मैदान में घुसा फैन

FIFA World Cup Viral Video: कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) के मैच के दौरान एक शख्स लाइव मैच के दौरान मैदान पर घुस आया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो शख्स मैदान के अंदर आया उसके हाथ में इंद्रधनुषी झंडा था और साथ ही उसके टी- शर्ट पर "ईरानी महिला का सम्मान" ( rainbow flag and wearing a T-shirt with the words "Respect for Iranian Woman') लिखा हुआ था. वह शख्स लगभग 30 सेकंड तक मैदान पर था, आखिर में सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर मैदान से बाहर ले गए. सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर फैन्स रिएक्ट भी कर रहे हैं. पुर्तगाल के खिलाड़ी रूबेन नेव्स ने इस घटना पर अपनी राय दी है और कहा है कि, 'हम जानते हैं कि इस विश्व कप के आसपास क्या हुआ है...यह होना सामान्य है.'