How to make Nihari: घर पर बनाएं बिहारी स्टाइल कटहल की निहारी, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

अगर आप रोज-रोज आलू, गोभी और दूसरी सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ देसी और चटपटा ट्राई कर सकते हैं. कटहल की निहारी ऐसी ही एक खास डिश है. जिसका मसालेदार स्वाद खाने का मजा दोगुना कर सकता है. कटहल की बनावट कुछ हद तक मीट जैसी होती है इसलिए इसे नॉनवेज खाने वाले लोग भी पसंद कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद प्याज, टमाटर, दही और मसालों से इसे तैयार किया जा सकता है. धीमी आंच पर पकने वाली इसकी गाढ़ी ग्रेवी और मसालों की खुशबू इसे खास बनाती है. आइए जानते हैं कटहल की निहारी बनाने की आसान रेसिपी.

कटहल की निहारी बनाने के लिए सामग्री

फुड एक्सपर्ट ने बताया कि सबसे पहले 500 ग्राम कच्चा कटहल, 2 मध्यम प्याज और 2 टमाटर, 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही, 2-3 बड़े चम्मच तेल, 1 तेजपत्ताा, दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 2 इलायची, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनििया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, 2-3 कप पाानी और हरा धनिया और अदरक आदि लें.

ये भी पढ़ें- गुड़ की खीर कैसे बनाएं? छठ महापर्व के दूसरे दिन बनाई जाती है ये स्वादिष्ट खीर, नोट करें रेसिपी

घर पर कैसे बनाएं कटहल की निहारी

फुड एक्सपर्ट के अनुसार, सबसे पहले कच्चे कटहल को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें. हाथ और चाकू पर थोड़ा तेल लगा लें. ताकि कटहल का चिपचिपा दूध चिपके नहीं. टुकड़ों को धोकर अलग रख दें. दूसरेे स्टेप में आप एक कड़ाही में तेल गर्म करके कटहल के टूकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद निकालकर अलग रख दें. तीसरे स्टेप में अब उसी तेल में तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डालें. फिर प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर पकाएं. वहीं चौौथे स्टेप में टमाटर, हल्दीी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालें. मसाले अच्छी तरह पक जाएं तो धीमी आंच पर फेंटा हुआ दही मिलाएं. पांचवें स्टेप में आप अब भुना हुआ कटहल डालकर मसाालों के साथ मिलाएं. 2-3 कप पानी डालकर ढक दें और धीमी-मध्यम आंच पर कटहल नरम होनेे तक पकाएं. इसके अलावा, आखिर में गरम मसाला डालकर 2-3 मिनट पकाएं. ऊपर से हराा धनिया और बारीक कटा अदरक डाल दें.

किसके साथ परोसें कटहल की निहारी?

फुड एक्सपर्ट ने बताया कि गरमा-गरम कटहल की निहारी को तंदूरी रोटी, नान, पराठे या चावल के साथ परोस सकते हैं. ऊपर से अदररक के लच्छे और थोड़ा नींबू डालने से इसका स्वाद और बढ़ जााएगा.

ये भी पढ़ें- भाईदूज पर बनाएं शाही टुकड़ा, मिनटों में तैयार होने वाली ये शाही मिठाई जीत लेगी सबका दिल