Diwali 2026: दीवाली पर मुख्य द्वार पर क्यों लगाए जाते हैं मां लक्ष्मी के चरण चिह्न? जानिए धार्मिक महत्व

Diwali 2026 Vastu Tips: दीवाली हिन्दू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है. इस साल दीपावली 8 नवबंर को मनाई जाएगी. अब त्योहार में बस कुछ ही दिन बचे हैं और लोगों ने घरों में तैयारियां भी शुरू कर दी है. दीवाली के खास मौके पर अधिकतर लोग घर के मेन गेट पर मां लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाते हैं. कुछ लोग स्टीकर लगाते हैं तो कुछ रंगोली के रूप में बनाते हैं. माना जाता है कि ये पदचिह्न मां लक्ष्मी के घर में आगमन का संकेत देते हैं और घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. इसकी जानकारी वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रो इंफ्लुएंसर राशि गौर ने इंस्टाग्राम से वीडियो शेयर कर दी है.

वास्तु शास्त्र में क्या होता है घर के मुख्य द्वार का महत्व?

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को केवल घर में आने-जाने का रास्ता नहीं माना जाता है. इसे बाहरी दुनिया और आपके जीवन के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है. वास्तु एक्सपर्ट राशि गौर के अनुसार, घर के मेन गेट की साफ-सफाई, दरवाजे का सही ढंग से खुलना-बंद होना काफी महत्वपूर्ण होता है. उनके मुताबिक दिशाओं और वास्तु नियमों पर ध्यान देने से पहले ये देखना जरूरी है कि आपका मेन गेट कितना साफ, और व्यवस्थित दिखाई देता है. मान्यता है कि साफ मुख्य द्वार घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और शुभता को आकर्षित करता है. यही कारण है कि दीवाली के दौरान लोग मुख्य द्वार की खास सफाई और सजावट करते हैं, ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत पूरे श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ किया जा सके.

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मां लक्ष्मी के पद चिन्ह का महत्व

दिवाली के दौरान कई लोग घर के मेन गेट पर मां लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाते या लगाते हैं. इन पदचिह्नों को इस तरह लगाया जाता है कि वे घर के अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दें. वास्तु एक्सपर्ट के अनुसार ये मां लक्ष्मी के घर में आगमन, धन-धान्य और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. माना जाता है कि जब घर का प्रवेश द्वार साफ और व्यवस्थित होता है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता है. इसलिए दिवाली पर मुख्य द्वार की खस सफाई और सजावट की जाती है.

जरूरी बातें

दिवाली की तैयारियां शुरू करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास की जगह को अच्छी तरह साफ करें.

दरवाजे के पास रखी बेकार चीजों को हटा दें.

जब मुख्य द्वार साफ हो जाए, तब आप मां लक्ष्मी के चरण चिह्नों को बना सकते हैं

इसके साथ आप रंगोली, ताजे फूल और पारंपरिक दीपक भी सजा सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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