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Libra Tarot Card Rashifal: बच्चों के बारे में आ रहे बदलाव से सजग, नई नौकरी की तलाश करने पर विचार

Libra Tarot Card Horoscope 19 October: Judgement की ऊर्जा युवा होते बच्चों के व्यवहार पर निगाह बनाए रखने की आवश्यकता, धार्मिक एवं गतिविधियों में सक्रियता से मन में शांति.यहां जानिए तुला राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Libra Tarot Card Rashifal: बच्चों के बारे में आ रहे बदलाव से सजग, नई नौकरी की तलाश करने पर विचार
तुला राशि
file photo

Libra Tarot Card Horoscope 19 October 2026 Tula Tarot Card Rashifal: बच्चों के व्यवहार में आए बदलाव को नजरअंदाज ना करें. युवा होते बच्चों पर नजर बनाए रखें. पैसे से जुड़ा कोई छोटा अवसर सामने आने से उत्साहित होंगे.जीवन साथी की रुचि को व्यवसाय में बदलने पर परिजनों से बातचीत कर सकते हैं. धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रियता से मानसिक शांति और ऊर्जा महसूस कर सकते हैं. प्रिय के साथ व्यर्थ की बातों पर विवाद ना करें.

व्यवसायिक/ Professional

नौकरी में परेशानियां बढ़ने से मानसिक तनाव हो सकता है. नई नौकरी की तलाश करने पर विचार करेंगे. राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से किसी राजनेता या अधिकारी से मुलाकात हो सकती है. इस मुलाकात से व्यवसाय विस्तार के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना नजर आ सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की सूचना चिंता में डाल सकती है. इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं.

स्वास्थ्य/Health

व्यायाम करते समय भारी वजन को उठाते समय ट्रेनर की सलाह अवश्य लें.अन्यथा हाथों में दर्द या खिंचाव हो सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance

अचानक से मकान में कुछ परेशानी आने के कारण काफी खर्च हो सकता है. किसी दोस्त को पैसा उधार देना पड़ सकता है. 

रिश्ते/Relationship

पुरानी यादों को वर्तमान जीवन पर हावी न होने दें. आलोचना करने वाले लोगों से रिश्ते सीमित रखें.

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