Aaj ka Rashifal 29 November 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 29 नवंबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. कुछ राशियों को करियर, कारोबार और धन लाभ के मामलों में सफलता मिलने के योग हैं, तो वहीं कुछ जातकों को स्वास्थ्य, खर्चों और रिश्तों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके दिन को कैसे प्रभावित करेगी, कौन-सी राशि के लिए भाग्य देगा साथ और किन लोगों को संयम से काम लेना होगा, आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल.

1. मेष राशि

आज का दिन व्यापार करने वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे. हालांकि कोई पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. नौकरी से जुड़ी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. आर्थिक मामलों में समझदारी से खर्च करें और जीवनसाथी की राय को महत्व दें. सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

उपाय: रोज 11 बार "गण गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.

2. वृषभ राशि

आज का दिन आनंददायक रहेगा. किसी बात को लेकर चल रही चिंता समाप्त हो सकती है. हालांकि पारिवारिक विवाद आपके मन को परेशान कर सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें और कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें. कोई नया रिश्ता जीवन में खुशियां ला सकता है. खाली समय में आत्मचिंतन करना लाभकारी रहेगा.

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 32

उपाय: बहते जल में नारियल प्रवाहित करें.

3. मिथुन राशि

पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी बदलने के प्रयास सफल हो सकते हैं. परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे. व्यापार में बदलाव लाभदायक साबित होंगे. सामाजिक जीवन में आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा. हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी निराशा संभव है.

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 18

उपाय: स्नान के पानी में थोड़ा लाल चंदन मिलाएं.

4. कर्क राशि

आज भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी और निवेश से लाभ के संकेत हैं. सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी छवि निखरेगी. किसी दूर के रिश्तेदार से खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि वैवाहिक जीवन में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से बचने की जरूरत है.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 49

उपाय: भगवान गणेश के मंदिर में काला और सफेद ध्वज अर्पित करें.

5. सिंह राशि

आज खर्चे बढ़ सकते हैं और व्यवसाय में नुकसान की संभावना भी रहेगी. किसी जरूरी कार्य के लिए अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम जीवन में रोमांच रहेगा लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. स्वास्थ्य के लिए शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें.

शुभ रंग: सरसों

शुभ अंक: 35

उपाय: शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं.

6. कन्या राशि

आय में वृद्धि के योग हैं और किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. परिवार में विवाह संबंधी शुभ समाचार मिल सकते हैं. पुराने दोस्तों से मुलाकात संभव है. जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे. हालांकि पुरानी गलती को लेकर मन में पछतावा बना रह सकता है.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 1

उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या चॉकलेट बांटें.

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7. तुला राशि

आज उन्नति के अच्छे योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और साथी से कोई उपहार मिल सकता है. हालांकि स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहने से थोड़ी परेशानी हो सकती है. परिवार या दोस्तों के साथ बाहर घूमने का अवसर मिल सकता है.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 25

उपाय: जरूरतमंद या दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं.

8. वृश्चिक राशि

मान-सम्मान में वृद्धि होगी. व्यवसाय से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी. सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है. घर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 3

उपाय: भगवान गणेश के मंदिर में काला-सफेद झंडा चढ़ाएं.

9. धनु राशि

आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. नौकरी में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग हैं. आर्थिक रूप से अचानक लाभ हो सकता है. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 8

उपाय: कौवों को पकौड़े खिलाएं.

10. मकर राशि

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. परिवार और काम के बीच संतुलन बनाने की जरूरत होगी. पुराने परिचित से बातचीत पुरानी यादें ताजा कर सकती है.

11. कुंभ राशि

वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखें. सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन अनुकूल माना जा सकता है. विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है. दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा.

शुभ रंग: पीच

शुभ अंक: 10

उपाय: आर्थिक समृद्धि के लिए गाय को चने की दाल खिलाएं.

12. मीन राशि

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. पुरानी नौकरी का ऑफर मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी. हालांकि साझेदारी में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 6

उपाय: रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें.

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