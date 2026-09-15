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Scorpio Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: आज नींद और आराम को प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा, खर्चों का ध्यान रखें

Vrishchik Rashi Ka Rashifal: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए भीतर की गतिविधियों और अधूरे कामों पर ध्यान देने का दिन रहेगा.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: आज नींद और आराम को प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा, खर्चों का ध्यान रखें
वृश्चिक राशि
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Scorpio Horoscope Today 15 September 2026, Vrishchik Rashi Ka Rashifal: आज वृश्चिक राशि वालों के लिए भीतर की गतिविधियों और अधूरे कामों पर ध्यान देने का दिन रहेगा. चंद्रमा बारहवें भाव में होने से बाहरी भागदौड़ के मुकाबले एकांत में सोचने की जरूरत महसूस हो सकती है. किसी पुराने विषय की याद या ऐसी चिंता मन में लौट सकती है जिसे आप पहले टाल चुके हैं. उसे दबाने के बजाय व्यावहारिक समाधान तलाशना अधिक उचित रहेगा. कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे चल रहे काम महत्वपूर्ण रहेंगे.

कोई योजना अभी सार्वजनिक करने के लिए तैयार न हो तो उसे गोपनीय रखते हुए उसकी कमियों को दूर करें. कार्यालय में किसी की बात को लेकर अनावश्यक संदेह पैदा करना आपकी एकाग्रता प्रभावित कर सकता है. काम की जिम्मेदारियों को क्रम से पूरा करें, क्योंकि जल्दबाजी में छोड़ी गई छोटी गलती बाद में अतिरिक्त मेहनत करा सकती है. विदेशी संपर्क, ऑनलाइन काम या दूर स्थान से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में प्रगति का संकेत मिल सकता है. हालांकि ऐसे मामलों में समय-अंतर, भुगतान व्यवस्था या तकनीकी प्रक्रिया को लेकर भ्रम हो सकता है. जरूरी जानकारी लिखित रूप में सुरक्षित रखना लाभदायक होगा. खर्चों को लेकर दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है.

अचानक कोई भुगतान सामने आ सकता है, इसलिए पूरी बचत को एक ही जगह लगाने से बचें. ऑनलाइन खरीदारी या ऐसी वस्तु पर खर्च न करें जिसकी जरूरत केवल उस समय महसूस हो रही हो. यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय सामने आए तो अंतिम सहमति देने से पहले एक बार फिर गणना कर लें. व्यक्तिगत जीवन में आपको कुछ समय अपने साथ बिताने की आवश्यकता महसूस होगी. इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों से दूरी बनानी है, बल्कि मानसिक थकान कम करने के लिए सीमाएं तय करनी हैं.

किसी करीबी की समस्या अपने ऊपर पूरी तरह लेने से आपका तनाव बढ़ सकता है. आज नींद और आराम को प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा. देर रात तक काम करने, लगातार स्क्रीन देखने या अनियमित दिनचर्या से मानसिक बोझ बढ़ सकता है. यदि मन किसी एक बात पर अटका रहे तो उसे लिख लेना उपयोगी रहेगा; इससे विचारों का दबाव कम होगा.

उपाय: रात को सोने से पहले ॐ कें केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. शिव मंदिर में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और कुछ देर मौन रहकर ध्यान करें.

शुभ रंग: गहरा लाल

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