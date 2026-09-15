विज्ञापन
विशेष लिंक

Leo Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: मेहनत से बनेंगे काम, ऑनलाइन लेन-देन में रखें विशेष सावधानी

Leo Horoscope Today 15 September 2026, Singh Rashifal: चर्चा में जल्दबाजी से बोलने के बजाय सामने वाले को पूरा सुनें. यात्रा से जुड़े काम में समय का अतिरिक्त मार्जिन रखना अच्छा होगा. आर्थिक स्थिति में छोटे लेकिन उपयोगी लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Leo Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: मेहनत से बनेंगे काम, ऑनलाइन लेन-देन में रखें विशेष सावधानी
Leo Aaj Ka Rashifal 15 September 2026 | Singh Horoscope Today
NDTV

Leo Horoscope Today 15 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal:आज सिंह राशि वालों के लिए अपने प्रयासों को परिणाम में बदलने का अवसर रहेगा. चंद्रमा तीसरे भाव में होने से आत्मविश्वास के साथ पहल करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. जो काम लंबे समय से किसी दूसरे के भरोसे रुका हुआ था, उसे स्वयं संभालने का मन बनेगा. आपकी सक्रियता आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है. कार्यक्षेत्र में बातचीत और संपर्कों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. किसी अधिकारी, ग्राहक या सहयोगी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सही शब्दों का चुनाव जरूरी होगा. मीटिंग या चर्चा में जल्दबाजी से बोलने के बजाय सामने वाले को पूरा सुनें. छोटी-सी बात को चुनौती समझकर प्रतिक्रिया देना आपके पक्ष को कमजोर कर सकता है. 

व्यापार में प्रचार-प्रसार, फोन पर संपर्क और नए लोगों से मुलाकात के जरिए संभावनाएं बन सकती हैं. किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने की उम्मीद भी जाग सकती है. हालांकि केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा करने के बजाय भुगतान और काम की शर्तों को स्पष्ट रखें. यात्रा से जुड़े काम में समय का अतिरिक्त मार्जिन रखना अच्छा रहेगा. 

भाई-बहन या करीबी परिचित के साथ किसी विषय पर मतभेद हो सकता है. आपकी बात सही होने के बावजूद उसे कठोर ढंग से रखने पर दूरी बढ़ सकती है. आज संबंध बचाने के लिए हर बहस जीतना जरूरी नहीं है. किसी पुराने संदेश या बातचीत को लेकर गलत अर्थ निकालने से भी बचें. आर्थिक स्थिति में छोटे लेकिन उपयोगी लाभ मिल सकते हैं. 

कोई रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बनेगी, पर साथ ही आने-जाने या किसी व्यक्तिगत आवश्यकता पर खर्च भी हो सकता है. ऑनलाइन लेन-देन करते समय प्राप्तकर्ता और रकम की पुष्टि अवश्य करें. आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा रहेगी. लेखन, बोलने, प्रशिक्षण, मार्केटिंग या कौशल-विकास जैसे कामों में समय लगाना लाभकारी रहेगा. आज अपनी ऊर्जा को केवल दूसरों की गतिविधियों पर नजर रखने में खर्च न करें. लक्ष्य की दिशा में प्रत्यक्ष कदम उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा.

उपाय: प्रातः ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर कुछ समय शांत बैठें.
शुभ रंग: नारंगी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Singh Rashifal, Leo Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com