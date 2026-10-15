Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर पहली बार व्रत रख रही हैं? सरगी से लेकर चांद देखने तक जानें जरूरी बातें

करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास त्योहार है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं. अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो सरगी खाने से लेकर पूजा की थाली सजाने और चंद्रमा को अर्घ्य देने तक की परंपराओं को जानना जरूरी है. साल 2026 में करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है. आइए जानते हैं करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं को किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

29 अक्टूबर को रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत

पंचांग के अनुसार, इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और सरगी ग्रहण करती हैं. इसके बाद व्रत शुरू होता है. दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को पूजा की जाती है और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है.

सरगी में क्या खाएं?

करवा चौथ पर सरगी खाने की परंपरा है. कई परिवारों में सास अपनी बहू को सरगी देती हैं. इसमें फल, दूध, मेवे, मिठाई और दूसरी खाने की चीजें शामिल की जाती हैं. पहली बार व्रत रख रही महिलाएं सरगी में पौष्टिक चीजें शामिल कर सकती हैं, ताकि दिन की शुरुआत अच्छी तरह हो सके. सरगी की परंपरा और उसमें रखी जाने वााली चीजें परिवार के अनुसार अलग हो सकती हैं.

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पूजा की थाली में क्या रखें?

करवा चौथ की पूजा के लिए करवा, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, धूप, फल और मिठाई रख सकते हैं. चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए पानी का पात्र और परंपरा के अनुसार छलनी भी तैयाार रखें. शाम को महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनकर पूजा करती हैं और करवाा चौथ की कथा सुनती हैं.

चांद देखने के बाद कैसे खोलें व्रत?

करवा चौथ में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है. चांद निकलने के बाद महिलाएं उसे अर्घ्य देती हैं और पूजा करती हैं. कई परिवारों में छलनी से चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखने की परंपरा है. इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जााता है. चंद्रोदय का समय शहर के अनुसार अलग हो सकता है.

पहली बार व्रत रख रही हैं तो सेहत का रखें ध्यान

व्रत के दौरान अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. यदि आपको कोई बीमारी है, नियमित दवा लेते हैं या डॉक्टर ने लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहने से मना कियाा है तो निर्जला व्रत रखने से पहले चिकित्सकीय सलाह लें. आस्था के साथ सेहत का ध्यान रखनाा भी जरूरी है.

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