दोनों पत्नियों संग अरमान मलिक ने मनाया करवाचौथ, व्रत खुलवाने के बाद खुद भी छुए वाइफ के पैर, Video Viral

यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपनी दोनों पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ करवा चौथ सेबीब्रेट किया है. अपने फ्लैट की छत पर उन्होंने इस त्योहार को बेहद ही खूबसूरती से सेलीब्रेट किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. करवाचौथ सेलीब्रेशन का ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है.

अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर करवाचौथ सेलीब्रेशन की वीडियो शेयर की है. इस वीडियों में वो दोनों छत पर अरमान मलिक के साथ हैं. पटाखे छूट रहे हैं. और टेबल पर खाने का सामान सजा हुआ है. दोनों के हाथों में पूजा की थाली है. पायल और कृतिका साथ में मिलकर पहले छलनी से चांद को देखती हैं और फिर अरमान को. दोनों एक साथ ही आरती करती हैं और टीका लगाती हैं.

इसके बाद अरमान एक-एक कर के दोनों को अपने हाथ से पानी पिलाते हैं. इसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और इस तरह से उनका करवा चौथ सेलीब्रेशन पूरा होता है. वीडियो के बैकग्राउंड में 'हम दिल दे चुके सनम' का गाना 'चांद छुपा बादल में' चल रहा है.

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एक और वीडियो में दोनों व्रत खोलती हैं और अरमान के पैर छूती हैं. इसके बाद अरमान भी अपनी दोनों पत्नियों के पैर छूते हैं.

बता दें कि कृतिका ने और भी वीडियो शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि अरमान ने इस बार उनके लिए खुद खाना बनाया है. उन्होंने कहा कि ये उनकी लाइफ का बेस्ट करवा चौथ था.