December 2026 Vrat Tyohar List: दिसंबर साल की आखिरी महीना है. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये महीना बेहद खास है, क्योंकि इस दौरान कई बड़े व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे. इस महीने में एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के साथ-साथ अन्य प्रमुख पर्व भी पड़ेंगे. हिंदू पंचांग के अनुसार, दिसंबर को मार्गशीर्ष का माह भी कहा जाता है. ये महीना भगवान कृष्ण को समर्पित माना जाता है. दिसंबर में विवाह पंचमी, खरमास समेत क्रिसमस और अन्य कई बड़े तीज-त्योहार आने वाले हैं. चलिए आपको बताते हैं दिसंबर में व्रत और त्योहार कौन से हैं और कब-कब हैं.

दिसंबर 2026 व्रत और त्योहार की लिस्ट

काल भैरव अष्टमी- 1 दिसंबर 2026

उत्पन्ना एकादशी- 4 दिसंबर 2026

रवि प्रदोष व्रत- 6 दिसंबर 2026

मासिक शिवरात्रि- 7 दिसंबर 2026

मार्गशीर्ष अमावस्या- 8 दिसंबर 2026

विवाह पंचमी- 14 दिसंबर 2026

धनु संक्रांति- 16 दिसंबर 2026

मोक्षदा एकादशी व्रत- 20 दिसंबर 2026

गीता जयंती- 20 दिसंबर 2026

सोम प्रदोष व्रत- 21 दिसंबर 2026

मार्गशीर्ष पूर्णिमा- 23 दिसंबर 2026

श्री दत्तात्रेय जयंती- 23 दिसंबर 2026

अन्नपूर्णा जयंती- 23 दिसंबर 2026

क्रिसमस डे- 25 दिसंबर 2026

संकष्टी चतुर्थी- 26 दिसंबर 2026

कालाष्टमी व्रत- 30 दिसंबर 2026

रुक्मिणी अष्टमी- 31 दिसंबर 2026

दिसंबर में शुरू होगा खरमास

वैदिक पंचांग के अनुसार, सूर्यदेव 16 दिंसबर को सुबह में 10.29 बजे धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उसके साथ ही खरमास का प्रारंभ हो जाएगा. खरमास करीब 1 महीने का होता है. इसका समापन मकर संक्रांति के दिन होता है क्योंकि सूर्यदेव धनु से निकलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं. ऐसे में दिसंबर में मांगलिक कार्यों के लिए 15 दिन ही मिलेंगे.

उत्पन्ना एकादशी

मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है. इस दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है. इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 4 दिसंबर, शुक्रवार को किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:- रामा तुलसी या श्यामा तुलसी, घर में कौन-सा पौधा लगाना अच्छा होता है?