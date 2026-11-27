हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को करने से पहले पंचांग देखना बहुत जरूरी माना जाता है. पंचांग की मदद से दिन की तिथि, नक्षत्र, योग और शुभ-अशुभ समय की जानकारी मिलती है. 27 नवंबर 2026, शुक्रवार का दिन धार्मिक दृष्टि से खास रहने वाला है. इस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं 27 नवंबर का पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय.

पंचांग के अनुसार, 27 नवंबर को सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी. इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 28 नवंबर की सुबह 6 बजकर 40 मिनट तक रहेगी. इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी.

27 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 8 मिनट तक आद्रा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो 28 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 3 बजकर 8 मिनट से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो 28 नवंबर की सुबह 6 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ कार्यों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहती है.

आज सुबह 5 बजकर 17 मिनट से 6 बजकर 5 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा.

सुबह 6 बजकर 14 मिनट से 7 बजकर 39 मिनट तक अमृत काल रहेगा.

सुबह 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा.

इन समयों को शुभ कार्यों और पूजा-पाठ के लिए अच्छा माना जाता है.

आज राहुकाल सुबह 10 बजकर 53 मिनट से 12 बजकर 14 मिनट तक रहेगा.

यम गण्ड दोपहर 2 बजकर 55 मिनट से 4 बजकर 15 मिनट तक रहेगा.

कुलिक काल सुबह 8 बजकर 13 मिनट से 9 बजकर 33 मिनट तक रहेगा.

दुर्मुहूर्त सुबह 9 बजकर 1 मिनट से 9 बजकर 44 मिनट तक रहेगा.

वर्ज्यम् रात 1 बजकर 59 मिनट से 3 बजकर 26 मिनट तक रहेगा.

27 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 36 मिनट पर होगा. चंद्रोदय रात 8 बजकर 32 मिनट पर होगा. चंद्रमा पूरे दिन और रात मिथुन राशि में संचार करेगा. वहीं, सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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