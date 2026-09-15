Capricorn Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: परिवार और पेशे के बीच संतुलन बनाना, दूसरों के साथ बेहतर तालमेल

Capricorn Horoscope Today 15 September 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर रहेगा. चंद्रमा दसवें भाव में होने से जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपके निर्णयों पर दूसरों की नजर रहेगी. कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें कम समय में बेहतर परिणाम देने की अपेक्षा की जाएगी. दबाव से घबराने के बजाय काम को चरणों में बांटना उपयोगी रहेगा. नौकरी में अधिकारी वर्ग के साथ संवाद महत्वपूर्ण होगा. आपकी मेहनत दिखाई देगी, लेकिन साथ ही छोटी गलती भी नजरअंदाज नहीं की जाएगी.

रिपोर्ट, आंकड़ों और जरूरी ईमेल को भेजने से पहले दोबारा जांच लें. किसी वरिष्ठ के सामने अपनी उपलब्धियां बताने में संकोच न करें, पर अतिशयोक्ति से बचें. व्यापारियों के लिए प्रतिष्ठा बनाए रखना आज लाभ से भी अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. ग्राहक की शिकायत को टालने के बजाय तुरंत समाधान देने की कोशिश करें. किसी पुराने सौदे की शर्त में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है. यदि किसी साझेदार से असहमति हो तो बातचीत निजी स्तर पर रखें; बात को सार्वजनिक करने से स्थिति जटिल हो सकती है.

काम के कारण निजी समय प्रभावित हो सकता है. घर के लोगों को समय न दे पाने की स्थिति बने तो कम से कम अपनी व्यस्तता स्पष्ट कर दें. आपकी चुप्पी को सामने वाला उदासीनता समझ सकता है. परिवार और पेशे के बीच संतुलन बनाना आज चुनौती हो सकता है. आर्थिक रूप से करियर से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. पद या काम के विस्तार के कारण कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं.

किसी नई सुविधा को केवल प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए खरीदना जरूरी नहीं है. आज आपके लिए सबसे जरूरी है कि दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव में अपनी कार्यशैली न बिगाड़े. एक साथ सब कुछ संभालने का प्रयास थकान बढ़ा सकता है. महत्वपूर्ण काम पहले पूरा करें और कम जरूरी कार्यों को बाद के लिए रखें.

उपाय: प्रातः ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें. शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू