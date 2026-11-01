Vastu Tips For Your Home: कई बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ ठीक होने के बाद भी अच्छा फील नहीं होता है. छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होती है या जो काम बनने वाला होता है वो भी रुक जाता है. क्या आप जानते हैं कि वास्तु के नजरिए से यह घर में बढ़ी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत भी हो सकता है. अच्छी बात यह है कि माहौल सुधारने के लिए दीवार तोड़ने या बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है. कुछ टिप्स की मदद से आप घर के माहौल को पॉजिटिव बना सकते हैं.

मेन गेट:

घर में कोई भी एनर्जी, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, मेन गेट से ही अंदर आती है, इसलिए दरवाजे के आसपास का हिस्सा हमेशा साफ सुथरा और रोशनी से भरा रखना चाहिए. शाम ढलते ही मुख्य द्वार पर हल्की रोशनी जरूर रखें, अंधेरा न होने दें. दरवाजे के ठीक सामने या आसपास पुराने जूते या चप्पलों का ढेर न लगाएं. समय-समय पर हल्दी और कुमकुम से शुभ निशान बनाएं और हो सके तो रोज शाम चौखट पर एक छोटा दीपक जलाएं.

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उत्तर, पूर्व दिशा:

घर का उत्तर-पूर्व काफी शांत हिस्सा माना जाता है. ऐसे में अगर आप इस जगह को साफ रखते हैं, तो घर का माहौल अच्छा बना रह सकता है. इसलिए ध्यान रखें, इस कोने में न तो टूटी-फूटी चीजें रखें और न ही कूड़ा और हो सके, तो सुबह उठते ही इस दिशा की खिड़कियां खोल दें ताकि धूप और ताजी हवा घर के अंदर आ सके. कोशिश करें कि यह हिस्सा बहुत ज्यादा भारी फर्नीचर से दबा न रहे.

कुछ आसान उपाय:

हफ्ते में एक या दो बार पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री या सेंधा नमक मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाएं. बाथरूम के एक कोने में कांच की कटोरी में नमक रखकर हर पंद्रह दिन में बदलते रहें. शाम के समय मिट्टी या पीतल के बर्तन में कपूर और लौंग जलाएं और फिर पूरे घर में दिखाएं. उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी, मनी प्लांट या बैंबू जैसे पौधे रखें. सुबह या शाम के समय घर में हल्का संगीत, भजन या घंटी की आवाज भी माहौल को शांत और हल्का बनाने में मदद करती है.

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