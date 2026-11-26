आज 26 नवंबर 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को अपने कामकाज और रिश्तों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी. कुछ लोगों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, तो वहीं कुछ को स्वास्थ्य, खर्चों और रिश्तों के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी. परिवार, प्रेम जीवन और सामाजिक संबंधों को लेकर भी दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक का दैनिक राशिफल.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन लंबे समय से अटके काम पूरे करने वाला रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा. माता-पिता के आशीर्वाद से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में मिली जिम्मेदारी से पीछे न हटें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि मेहनत के दम पर मुनाफा मिल सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपनी पुरानी गलतियों से सीख लें.

शुभ रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 17

उपाय: आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर सरकंडे लगाएं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रह सकता है. आपका खुशमिजाज स्वभाव लोगों को आकर्षित करेगा. पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. परिवार में संतान से जुड़ी किसी परेशानी को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें. राजनीति से जुड़े लोगों को सोच-समझकर कदम उठाना होगा. किसी बात पर बेवजह गुस्सा करने से बचें. जीवनसाथी से प्यार और सहयोग मिलेगा. अपनी स्किल बेहतर करने के लिए कोई नया कोर्स भी कर सकते हैं.

शुभ रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 23

उपाय: आय बढ़ाने के लिए कौवों को रोटी या गेहूं की रोटी खिलाएं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विद्यार्थियों के लिहाज से अच्छा रह सकता है. पढ़ाई में मन लगेगा और परिवार में किसी इच्छा की पूर्ति होने से खुशी का माहौल रहेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को दूसरी जगह से अच्छा ऑफर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में भी दिन अनुकूल है. पुराने पैसे वापस मिलने या नई परियोजना के लिए धन जुटाने के योग बन सकते हैं. प्रेम जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. हालांकि अपनी उदारता का किसी को गलत फायदा न उठाने दें.

शुभ रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: परिवार में सकारात्मकता के लिए पीपल या बरगद के पेड़ पर सरसों के तेल की 28 बूंदें चढ़ाएं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत लेकर आ सकता है. किसी प्रॉपर्टी विवाद में जीत मिलने की संभावना है. कानूनी मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि कार्यक्षेत्र में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. किसी को पैसा उधार देने से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें. दिन की शुरुआत थोड़ी थकान भरी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहेगा.

शुभ रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 35

उपाय: अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना से 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मन की इच्छा पूरी होने के संकेत दे रहा है. जरूरी कामों की योजना बनाकर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा. वरिष्ठ लोगों की सलाह से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी और कारोबार में टीम के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा. आर्थिक मामलों पर जीवनसाथी के साथ चर्चा कर सकते हैं. शाम तक किसी दूर स्थान से अच्छी खबर मिलने की संभावना है. हालांकि जीवनसाथी के रिश्तेदारों की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है.

शुभ रंग: सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 35

उपाय: प्रेम जीवन में शांति बनाए रखने के लिए नीले रंग के कपड़े पहनें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के साथ वेतन में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. किसी पुराने उधार का पैसा वापस मिलने की संभावना है. नए ग्राहकों से बातचीत करने के लिए भी दिन अच्छा रह सकता है. संतान के भविष्य को लेकर कोई नया कोर्स चुन सकते हैं. सेहत में सुधार होने के संकेत हैं. हालांकि छोटी-छोटी बातों पर जीवनसाथी से बहस करने से बचें.

शुभ रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 23

उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए रोजाना शहद का सेवन करें.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रह सकता है. कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. भविष्य को ध्यान में रखकर कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं. संपत्ति से जुड़ा पुराना विवाद भी सुलझ सकता है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने से खुशियां आएंगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा. करियर के सिलसिले में की गई यात्रा सफल हो सकती है. हालांकि प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. जीवनसाथी को भी समय देना जरूरी होगा.

शुभ रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 22

उपाय: आपसी समझ और रिश्तों में मधुरता के लिए शिवलिंग पर कच्चे दूध, दही या छाछ से अभिषेक करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है. परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. कोई खोई हुई प्रिय वस्तु वापस मिलने की संभावना है. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. हालांकि दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय अपने जरूरी कामों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. बातचीत करते समय अपने शब्दों पर संयम रखें. आपकी तीखी बातें किसी करीबी को नाराज कर सकती हैं. जीवनसाथी के साथ भी समय बिताने की कोशिश करें.

शुभ रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 30

उपाय: प्रेम जीवन मजबूत बनाने के लिए अपने साथी को सफेद या क्रिस्टल से बनी कृत्रिम बत्तखों का जोड़ा उपहार में दें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रह सकता है. लंबे समय से अटका काम पूरा होने की संभावना है. नया घर खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है. बेरोजगार लोगों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. परिवार में चल रही किसी परेशानी को दूर करने के लिए बड़े सदस्यों से बातचीत करें. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ पुराने दिनों की यादें ताजा होंगी.

शुभ रंग: नारंगी

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: स्वास्थ्य और सकारात्मकता की कामना से शाम को पानी में कच्चा कोयला डालें.

मकर राशि

मकर राशि वालों को आज जोखिम भरे कामों से बचना होगा. कारोबार में किसी की सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करके फैसला न लें. काम का दबाव बढ़ सकता है. घर में मांगलिक कार्यक्रम होने से परिवार के सदस्य व्यस्त रहेंगे. निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें और जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लें. माता से किया वादा पूरा करने की कोशिश करें. निजी जीवन में जीवनसाथी की ओर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है.

शुभ रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 28

उपाय: करियर में तरक्की के लिए सुबह जल्दी उठकर उगते सूर्य को नमस्कार करें और गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने वाला रह सकता है. भाई-बहनों के साथ चल रही अनबन दूर हो सकती है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें. वरिष्ठ लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है. दोस्तों के सहयोग से आर्थिक परेशानियां कम होने की संभावना है. दिनभर काम का दबाव रहने के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी कर सकते हैं. जीवनसाथी की किसी छोटी-सी बात से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

शुभ रंग: बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 44

उपाय: परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए विद्वानों, बुद्धिमान और न्यायप्रिय लोगों का आदर-सम्मान करें.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रह सकता है. दान-पुण्य के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी. नौकरी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है. परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. आर्थिक मामलों में वेतन का इंतजार कर रहे लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन किसी दोस्त से मदद मिलने की उम्मीद है. जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए एकमुखी रुद्राक्ष को सफेद धागे में पिरोकर धारण करें.

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