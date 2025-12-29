विज्ञापन

CBSE 10वीं मैथ्स में हाई स्कोर कैसे करें, एक्सपर्ट्स ने बताए आसान और असरदार टिप्स

CBSE 10वीं की मैथ्स की तैयारी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट जरूरी है. फोकस्ड चैप्टर्स, टाइम-बाउंड मॉक टेस्ट, एरर नोटबुक और फॉर्मूला डायरी से स्टूडेंट्स आसानी से आसान मार्क्स खोने से बच सकते हैं.

CBSE Board Exam: बोर्ड परीक्षा से जुड़े टिप्स

CBSE 10th Maths Score High Tips: मैथ्स से डर लगना कोई नई बात नहीं है. अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हों या एवरेज स्टूडेंट्स, मैथ्स एंग्जायटी सबको कभी न कभी परेशान करती है. वजह साफ है मैथ्स सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह दबाव में सोचने, धैर्य रखने और गलती के बाद संभलने की परीक्षा लेता है. CBSE 10वीं क्लास मैथ्स का एग्जाम 17 फरवरी 2026 को है. यह सिर्फ एक पेपर नहीं, बल्कि आगे की पढ़ाई, स्ट्रीम सिलेक्शन और कॉन्फिडेंस की नींव रखता है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि कहां फोकस करें, क्या गलतियां न करें और तैयारी को सही दिशा कैसे दें. जानिए एक्सपर्ट्स के टिप्स..

10वीं क्लास के मैथ्स की तैयारी कैसे करें

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अक्सर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सारे चैप्टर को बराबर टाइम देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ टॉपिक्स ज्यादा नंबर दिलाते हैं और कुछ सिर्फ समय खा जाते हैं. मैथ्स में जो चैप्टर सबसे ज्यादा फोकस मांगते हैं, उनमें पॉलीनोमियल्स. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स, आर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ट्राएंगल्स, टेग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और स्टैटिस्टिक्स हैं. इन चैप्टर्स में सवाल अक्सर मिक्स कॉन्सेप्ट और केस-बेस्ड आते हैं, इसलिए सिर्फ पढ़ना नहीं, समझकर प्रैक्टिस जरूरी है. कई बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में अटक जाते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस ठीक से नहीं होती है.

मैथ्स की तैयारी के टिप्स

1. रोज थोड़ा-थोड़ा, लेकिन टाइम लगाकर सवाल हल करना जरूरी है.

2. रोज 1 घंटे का टाइम-बाउंड प्रैक्टिस करें.

3. सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट दें.

4. ऑनलाइन क्विज या टेस्ट से तुरंत गलती पकड़ना.

5. एरर नोटबुक बनाकर उसमें आपने कौन-सी गलती की, क्यों हुई और सही तरीका क्या था लिखें.

6. एग्जाम से पहले इसे पढ़ने से वही गलतियां दोबारा नहीं होती और एक्युरेसी अपने आप बढ़ती है.

CBSE 10th Exam: आखिरी 1 महीना कैसे पढ़ें

1. एक फॉर्मूला डायरी बनाकर उसमें सारे जरूरी फॉर्मूले, छोटे-छोटे ट्रिक्स और मुश्किल सवालों के तरीके नोट करें.

2. रोज सिर्फ 15 मिनट इसे पढ़िए. इससे ना ज्यादा और ना कम करें.

3. रोज थोड़ा पढ़ना आखिरी दिन बहुत पढ़ने से बेहतर होता है.

मैथ्स एग्जाम में किन गलतियों से बचें

1. डायग्राम में जल्दबाजी न करें. जियोमेट्री और ग्राफ में गलत लेबल या स्केल सीधे नंबर कटवाता है.

2. फाइनल आंसर सही हो, फिर भी स्टेप्स नहीं दिखे तो नंबर नहीं मिलते.

3. छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक जैसे यूनिट्स भूल जाना, जल्दी में जोड़-घटाना गलत कर देना.

4. सिर्फ फॉर्मूला याद करना. इससे जब सवाल घुमा दिया जाए, तब रटे हुए फॉर्मूले काम नहीं आते.

5. हर स्टेप साफ लिखिए.

