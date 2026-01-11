विज्ञापन

नहीं चलेगी कोई जालसाजी! UPSC परीक्षा में अब होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

UPSC हर साल सरकारी नौकरियों के लिए अलग-अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम का आयोजन करता है. जिसमें से सिविल सर्विस एग्जाम सबसे ज्यादा फेमस है. इस एग्जाम के तहत IAS, IFS और IPS के ऑफिसर चुनने जाते हैं. हर साल लाखों उम्मीदवार UPSC एग्जाम देते हैं.  

फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गुरुग्राम के कुछ चुनिंदा सेंटर्स पर किया गया.

अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काम की खबर है. UPSC एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले सभी कैंडिडेट्स की अब फेस ऑथेंटिकेशन से स्क्रीनिंग की जाएगी. UPSC ने इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें लिखा है, "UPSC एग्जाम में बैठने वाले सभी कैंडिडेट्स का वेन्यू पर फेस ऑथेंटिकेशन होगा." न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, UPSC ने 14 सितंबर, 2025 को हुए NDA (नेशनल डिफेंस एकेडमी) और NA (नेवल एकेडमी) II एग्जाम, 2025 और CDS (कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज) II एग्जाम, 2025 के दौरान कैंडिडेट के जल्दी और सुरक्षित वेरिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम सफलतापूर्वक चलाया.

सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ी

यह पायलट प्रोग्राम गुरुग्राम के कुछ चुनिंदा सेंटर्स पर किया गया. कैंडिडेट्स के चेहरे की इमेज को उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जमा की गई तस्वीर से डिजिटली मैच किया गया. UPSC चेयरमैन अजय कुमार इसपर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि नए सिस्टम से सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ गई है. नए सिस्टम से हर कैंडिडेट के लिए वेरिफिकेशन का समय औसतन सिर्फ 8 से 10 सेकंड रह गया है.

बता दें कि UPSC हर साल सरकारी नौकरियों के लिए अलग-अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम का आयोजन करता है. जिसमें से  सिविल सर्विस एग्जाम सबसे ज्यादा फेमस है. इस एग्जाम के तहत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के ऑफिसर चुनने जाते हैं. हर साल लाखों उम्मीदवार UPSC एग्जाम देते हैं.  

यूपीएससी की ओर से UPSC NDA/NA-I परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है. इस साल ये परीक्षा 12 अप्रैल, 2026 को होने वाली है. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी. हली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर 12.30 बजे तक की होगी दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक होगी.

