विज्ञापन

SSC ने GD कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए पीईटी पीएसटी स्टेज के एडमिट कार्ड किए जारी

इस पद के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किमी और 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में लगानी पड़ेगी. जबकि महिला उम्मीदवारों को साढ़े 8 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ और 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी. आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 53690 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी. 

Read Time: 2 mins
Share
SSC ने GD कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए पीईटी पीएसटी स्टेज के एडमिट कार्ड किए जारी
SSC GD Constable : आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 53690 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी. 

SSC GD Constable PET PST Admit card Link: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के पीईटी पीएसटी स्टेज के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अब अभ्यर्थी www.crpfonline.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को चार रिसेन्ट की तस्वीरें और आईडी कार्ड जैसे ड्राइविंद लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, यूनिवर्सिटी/कॉलेज द्वारी जारी आईडेंडिटी और पैन कार्ड ले जाना आवश्यक है. अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी. 

नर्सिंग या BSc: कौन सा कोर्स दिलाएगा अच्छी जॉब, जानिए यहां करियर स्कोप

इस पद के लिए शारीरिक योग्यता

इस पद के लिए पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 170 सेमी और सीना 80 सेमी (फुलाने पर 85 सेमी होना चाहिए) वहीं, महिलाओं की लंबाई 157 सेमी.

इस पद के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किमी और 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में लगानी पड़ेगी. जबकि महिला उम्मीदवारों को साढ़े 8 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ और 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी. आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 53690 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी. 

डायरेक्ट लिंक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SSC GD Constable, SSC GD Constable Admit Card, SSC GD Constable PET Admit Card, SSC GD Constable PST Admit Card
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com