3 बार मिली असफलता, फिर ये एक ट्रिक आई काम, महज 24 साल की उम्र क्रैक किया UPSC एग्जाम

3 बार मिली असफलता, फिर ये एक ट्रिक आई काम, महज 24 साल की उम्र क्रैक किया UPSC एग्जाम
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास करने का सपना लाखों युवा देखते हैं और अपने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं. राजस्थान की नेहा ब्याडवाल ने भी UPSC क्रैक करने का सपना देखा और अपने इस सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करने में लग गई. नेहा ने पूरे फोकस के साथ पढ़ाई की. लेकिन पहले ही प्रयास में ही फेल हो गई. नेहा ब्याडवाल ने दोबारा एग्जाम दिया लेकिन फिर से UPSC क्रैक करने से चूक गई. तीसरी बार भी नेहा की मेहनत काम नहीं आई और वो फेल हो गई. लेकिन नेहा के हौसले कम नहीं हुए.

24 साल की उम्र में क्रैक किया एग्जाम

पढ़ाई पर और अधिक फोकस हो सके इसलिए नेहा ने अपने फोने से दूरी बना ली. सोशल मीडिया का इस्तेमाल तीन साल तक नहीं किया. दरअसल नेहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी. ऐसे में उन्हें लगा की सोशल मीडिया के कारण पढ़ाई में फोकस में कमी रह रही है.

चौथी बार के प्रयास में नेहा ने ये एग्जाम पास कर लिया. साल 2021 में नेहा ने 24 साल की उम्र में UPSC परीक्षा को पास किया. नेहा की ऑल इंडिया रैंक 569 आई. उन्होंने  कुल 960 अंक प्राप्त किए. 

किस कॉलेज से की है पढ़ाई

नेहा ब्याडवाल का जन्म 3 जुलाई 1999 को जयपुर में था. लेकिन उनका परिवार छत्तीसगढ़ में रहता था. ऐसे में नेहा का बचपन छत्तीसगढ़ में बिता. यहां से ही उन्होंने पढ़ाई की. 12वीं पास करने के बाद नेहा ने डीबी गर्ल्स कॉलेज, रायपुर से ग्रेजुएशन की और यूनिवर्सिटी टॉपर भी किया. नेहा के पिता श्रवण कुमार आयकर विभाग में अधिकारी हैं. उन्होंने अपने बेटी को सही राह दिखाई. उन्होंने नेहा को UPSC एग्जाम देने के लिए प्रेरित किया.

नेहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, उन्हें एक लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं. 

