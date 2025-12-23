विज्ञापन

UGC NET परीक्षा के लिए 10 दिन बाकी, जानिए कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा में शुरू होने वाली है, लेकिन अबतक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है. जानिए कब जारी होगा एडमिट कार्ड.

नई दिल्ली:

UGC NET Admit Card December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 31 दिसंबर से UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा कराएगी, लेकिन एजेंसी ने अबतक हॉल टिकट जारी नहीं किया है.  परीक्षा शेड्यूल के अनुसार, UGC NET का दिसंबर सेशन कई दिनों तक चलेगा, जो 31 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी, 2026 तक अलग-अलग सब्जेक्ट और शिफ्ट के लिए चलेगा. परीक्षा में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है, इसलिए उम्मीदवार UGC NET दिसंबर 2025 के एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड कब जारी होंगे?

परीक्षा की तारीखें तय हो गई हैं और शहर की जानकारी स्लिप पहले ही जारी कर दी गई हैं, लेकिन हॉल टिकट अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपलोड नहीं किए गए हैं. पिछले एग्जाम साइकिल के आधार पर, NTA आमतौर पर असली एग्जाम की तारीख से तीन से पांच दिन पहले UGC NET एडमिट कार्ड जारी करता है. अगर इस बार भी यही ट्रेंड रहा, तो 31 दिसंबर को एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के हॉल टिकट 26 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच जारी होने की उम्मीद है.

अपने हर साल के पैटर्न को फॉलो करते हुए, NTA ने पिछले हफ़्ते के आखिर में UGC NET दिसंबर 2025 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की. सिटी स्लिप में कैंडिडेट्स को उनके एग्जामिनेशन सेंटर के शहर के बारे में बताया जाता है, जिससे वे ट्रैवल और रहने की जगह का प्लान बना सकें. हालांकि, इसमें एग्जाम सेंटर के एड्रेस की डिटेल्स या एंट्री इंस्ट्रक्शन्स नहीं होते हैं, जो सिर्फ़ एडमिट कार्ड पर लिखे होते हैं.

एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी पर ध्यान दें

एडमिट कार्ड एक बार जारी होने के बाद, UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड में कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, एग्जाम की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम सेंटर का पता, फोटो और सिग्नेचर जैसी ज़रूरी जानकारी के साथ-साथ एग्जाम के दिन के जरूरी निर्देश होंगे.

