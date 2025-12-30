UGC NET एडमिट कार्ड में ये गलती पड़ सकती है भारी, ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET Admit Card 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. इस परीक्षा का आयोजन 2 जनवरी 2026 को होगा, इससे कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं. लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे कि एडमिट कार्ड में कौन सी गलती आपको भारी पड़ सकत है और किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं

होमपेज पर आपको 'UGC NET December 2025 Admit Card' लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें.

यहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा.

सारी डीटेल भरने के बाद इसे सबमिट कर दें.

सबमिट बटन दबाते ही आपका एडमिट कार्ड सामने दिखेगा, जिसे आपक डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जरूर अपने पास रख लें.

कौन सी गलती पड़ सकती है भारी?

UGC NET का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हुए कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए. इस बात का ध्यान रखें कि जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है, उसमें आपकी सारी डीटेल सही हों. इसके अलावा कई लोग प्रिंट आउट लेते हुए भी गलती करते हैं, जिसमें कई बार फोटो साफ नहीं आती है. कुछ लोगों की डीटेल भी ब्लर हो जाती है, जिससे उन्हें एग्जाम सेंटर में परेशानी झेलनी पड़ती है. इसीलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका साफ प्रिंट जरूर लें. ध्यान रहे कि एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर जाना जरूरी है, इसके साथ अपना एक आईडी कार्ड जैसे- आधार या पैन जरूर साथ रखें.

क्यों दी जाती है ये परीक्षा?

UGC NET परीक्षा को साल में दो बार आयोजित किया जाता है. भारत में मौजूद तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए ये परीक्षा पास करनी जरूरी होती है. ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जा सकते हैं.