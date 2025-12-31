UGC NET दिसंबर 2025 के लिए प्रोविजनल Answer Key जारी, ऐसे कर सकते हैं चैलेंज

CSIR UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CSIR UGC NET दिसंबर 2025 के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. NTA की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर ये आंसर-की जारी की गई है. उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि ऑब्जेक्शन विंडो कब तक खुली रहेगी. जो भी उम्मीदवार आंसर-की से संतुष्ट नहीं हैं या फिर उन्हें इसे लेकर किसी भी तरह की आपत्ति है तो वो इसे चुनौती दे सकते हैं.

कब तक खुली है विंडो

NTA की तरफ से बताया गया है कि ऑब्जेक्शन, करेक्शन विंडो 1 जनवरी की रात करीब 11 बजे तक खुली रहेगी. आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की से जुड़ी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. एजेंसी ने बताया है कि जो उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर-की को चुनौती देना चाहते हैं वो हर सवाल के लिए 200 रुपये का शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं. ये 200 रुपये रिफंड नहीं होंगे. आंसर की को लेकर दी जाने वाली चुनौती सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट हो सकती है. साथ ही ये भी कहा गया है कि बिना फीस जमा कराए कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी.

कौन लेगा आखिरी फैसला?

आंसर-की को लेकर जिन उम्मीदवारों की शिकायतें या फिर चुनौतियां एजेंसी के पास जाएंगीं, उन्हें एक्सपर्ट्स का एक पैनल देखेगा और उसका सत्यापन किया जाएगा. अगर किसी उम्मीदवार की चुनौती सही पाई जाती है, तो आंसर-की में बदलाव किया जाएगा. इस बदलाव का असर रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा, इसी के आधार पर अंतिम रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

जारी होगी फाइनल आंसर-की

एनटीए की तरफ से बताया गया है कि उम्मीदवारों को उनकी चुनौतियों को लेकर अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी. चुनौती वाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम आंसर-की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर ही रिजल्ट आएगा. इसके बाद कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी. इसे लेकर ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.