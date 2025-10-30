विज्ञापन

8वें वेतन आयोग से किन नौकरियों में बढ़ेगी बंपर सैलरी? यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

8th Pay Commission Salary: 8वें वेतन आयोग से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने जा रहा है, ऐसे में सवाल है कि किन नौकरियों में ये लागू होगा और सैलरी कितनी बढ़ सकती है.

8वें वेतन आयोग से बढ़ेगी इन लोगों की सैलरी

8th Pay Commission Salary: केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद अब आयोग के सदस्य फिटमेंट फैक्टर से ये तय करेंगे कि आखिर सैलरी में कितना इजाफा होगा. क्योंकि ये सीधे लाखों कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा मामला है, ऐसे में लोगों को वेतन आयोग को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी है. कई लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का फायदा किन नौकरियों को मिलेगा. इसमें तमाम सेक्टर्स के कर्मचारी आते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को इस वेतन आयोग का फायदा मिलने वाला है. 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा

8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लोगों को होता है. यानी रेलवे, इनकम टैक्स, डाक विभाग और कस्टम्स में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को इस वेतन आयोग का फायदा मिलेगा. 

सैन्य बलों को भी होगा फायदा

केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले तमाम सैन्य बलों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा होगा इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है. इनके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी वेतन आयोग का फायदा मिलेगा. यानी BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB में सेवा दे रहे तमाम जवानों की सैलरी में भी इजाफा होगा. 

इन बड़े संस्थानों को भी फायदा

आईआईटी, आईआईएम और ऐसे ही केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले तमाम संस्थानों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा होगा. इसमें AIIMS, UGC, ICAR, CSIR जैसे स्वायत्त निकाय शामिल हैं. 

पेंशन धारकों को भी फायदा

ऊपर बताए गए तमाम अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी वेतन आयोग का फायदा मिलेगा. ऐसे कर्मचारियों की पेंशन में भी बंपर इजाफा हो सकता है. यही वजह है कि लाखों पेंशन धारक भी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. 

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग से आखिर सैलरी में कितना इजाफा होगा? दरअसल हर कर्मचारी का ग्रेड पे अलग होता है, इसे बेसिक सैलरी से निकाला जाता है. यानी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 20 हजार रुपये है तो उस पर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है, ये एक फॉर्मूला होता है, जिसमें तय किया जाता है कि वेतन कितना बढ़ाया जाएगा. यानी 20 हजार की सैलरी पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 लगाया जाता है तो बेसिक सैलरी 20,000x2.5 = 50,000 होगी. 

