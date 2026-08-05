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240 छात्रों के साथ शुरू हुआ सेंट जेवियर्स का पहला BTech बैच, AI-ML समेत 4 कोर्स लॉन्च

सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी, कोलकाता ने इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए BTech प्रोग्राम शुरू कर दिया है। 240 छात्रों के पहले बैच के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में AI, मशीन लर्निंग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक तकनीकी कोर्स शामिल किए गए हैं।

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240 छात्रों के साथ शुरू हुआ सेंट जेवियर्स का पहला BTech बैच, AI-ML समेत 4 कोर्स लॉन्च
स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए चक्रवर्ती ने कहा कि मशीन इंटेलिजेंस की तेज़ तरक्की इंसानी वैल्यूज़ के बचाव के साथ-साथ होनी चाहिए.

 Engineering Program : सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी-कोलकाता ने अपना बीटेक (BTech) प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है. इस प्रोग्राम के पहले बैच की क्लास 240 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हो गई हैं. आइए जानते हैं बीटेक प्रोग्राम के लिए कौन-कौन से कोर्स शामिल किए हैं. यूनिवर्सिटी के जेवियर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (XSET) ने 4 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं. इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (AI और मशीन लर्निंग), इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल है.

कहां चल रही है क्लास

यूनिवर्सिटी के अनुसार, कोर्स में नई टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर जोर दिया गया है. जबकि क्लास यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस एक्शन एरिया III, न्यू टाउन में चल रही हैं. यूनिवर्सिटी ने अपने एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन लिए, जिसमें पहले बैच के लिए 240 स्टूडेंट्स चुने गए.  

फादर फेलिक्स राज और IIT-खड़गपुर के डायरेक्टर सुमन चक्रवर्ती ने स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा कि मशीन इंटेलिजेंस की तेज तरक्की इंसानी वैल्यूज के बचाव के साथ-साथ होनी चाहिए.

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