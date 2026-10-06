स्मृति मंधाना बनीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, BCCI ने किया ऐलान, हरमनप्रीत की लेंगी जगह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने की घोषणा की है. स्मृति पिछले कुछ सालों से भारतीय महिला क्रिकेट में एक अहम खिलाड़ी रही हैं और उन्होंने टीम की तरक्की में सभी फॉर्मेट्स में अहम भूमिका निभाई है. एक अनुभवी इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के नाते, उन्होंने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है. हाल ही में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2024 और 2026 में विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जिताया है.

2013 से भारतीय टीम का हिस्सा रहीं स्मृति के पास इस भूमिका के लिए काफी अनुभव है. अब वह टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगी, क्योंकि टीम एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और हाल के वर्षों में हुई प्रगति को आगे बढ़ा रही है.

हालांकि अब वह फुल-टाइम व्हाइट-बॉल कप्तान होंगी, लेकिन स्मृति पहले भी 18 T20I और 4 ODI मैचों में भारत की कप्तानी कर चुकी हैं. अपनी नियुक्ति पर स्मृति मंधाना ने कहा: "भारत की कप्तानी की जिम्मेदारी मिलना एक बहुत ही खास सम्मान है. भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए हमेशा से बहुत मायने रखता है, और अब टीम की कप्तानी करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत कीमती है. मैं BCCI, चयनकर्ताओं, अपनी टीम के साथियों और उन सभी लोगों की आभारी हूं जिन्होंने मेरे सफर में मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा जताया.

"मैं हरमनप्रीत और कप्तान के तौर पर उनके योगदान को भी याद करना चाहूंगी. उन्होंने बहुत लगन के साथ टीम की कप्तानी की है और हमारी यात्रा का एक अहम हिस्सा रही हैं.

"मैं इस भूमिका के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझती हूं और टीम के साथ काम करने, साथ-साथ सीखने और भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उत्साहित हूं." BCCI प्रेसिडेंट मिस्टर मिथुन मन्हास ने कहा: “मैं स्मृति को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की ज़िम्मेदारी मिलने पर बधाई देता हूँ. वह कई सालों से भारतीय क्रिकेट का अहम हिस्सा रही हैं और उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर टीम को लीड करने के गुण दिखाए हैं. इस ज़िम्मेदारी को संभालते समय उनका अनुभव और खेल की समझ बहुत काम आएगी.

“BCCI को स्मृति पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि वह इस भूमिका को उसी कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज़्म के साथ निभाएँगी जैसा उन्होंने अपने पूरे करियर में दिखाया है. BCCI की तरफ़ से, मैं उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वह टीम को इस नए सफ़र में आगे ले जाएँगी.”

BCCI के ऑनरेरी सेक्रेटरी मिस्टर देवजीत सैकिया ने कहा: “इस अहम ज़िम्मेदारी के लिए स्मृति को बधाई. वह भारतीय टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक बन गई हैं और भारतीय महिला क्रिकेट के सफ़र के कुछ बहुत अहम पलों का हिस्सा रही हैं. वह समझती हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व करने का क्या मतलब है और मुझे भरोसा है कि वह कप्तान के तौर पर अपनी भूमिका में उस समझ का इस्तेमाल करेंगी.

“भारत को लीड करना एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन स्मृति के पास इसे संभालने का अनुभव और स्वभाव है. विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान के तौर पर उनकी सफलता उनके लीडरशिप गुणों का एक और उदाहरण है. मैं उन्हें और टीम को आगे के सफ़र के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी लीडरशिप में भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ता रहेगा.”

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