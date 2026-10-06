ईशान किशन ने लपका ऐसा हैरतअंगेज कैच, खुद भी नहीं कर पाए यकीन, मैथ्यू फोर्ड को ऐसे भेजा पवेलियन - VIDEO

भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में ईशान किशन ने अपनी फील्डिंग से सबका ध्यान खींच लिया. कुलदीप यादव की गेंद पर उन्होंने बाउंड्री लाइन के पास ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि कुछ पल के लिए खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि गेंद उनके हाथों में समा गई है. वेस्टइंडीज की पारी के दौरान मैथ्यू फोर्ड ने कुलदीप की छोटी गेंद को डीप मिडविकेट की ओर खेलने की कोशिश की. हालांकि शॉट में न तो पूरी ताकत थी और न ही सही टाइमिंग.

गेंद बाउंड्री की ओर हवा में गई, जहां ईशान किशन उसके पीछे दौड़े. एक समय ऐसा लगा कि शायद वह गेंद का सही अनुमान नहीं लगा पाए हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी पल में बेहतरीन रिकवरी करते हुए डाइव लगाई और शानदार कैच पूरा कर लिया.

कैच पूरा होने के बाद ईशान का रिएक्शन भी देखने लायक था. ऐसा लग रहा था मानो उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा हो कि उन्होंने इतना मुश्किल कैच पकड़ लिया है. कुलदीप यादव और भारतीय खिलाड़ियों ने भी इस शानदार प्रयास का जमकर जश्न मनाया.

मैथ्यू फोर्ड केवल 2 रन बनाकर आउट हुए. उनके विकेट के साथ ही वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ा गई. इससे पहले कप्तान ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

इस मुकाबले में ऑलराउंडर नमन धीर ने भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया. वहीं, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कुछ खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. भारत ने तेज गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप सिंह और मयंक यादव पर भरोसा जताया.



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