उत्तर प्रदेश पुलिस में बंपर भर्ती: कंप्यूटर ऑपरेटर और SI समेत कई पदों पर परीक्षा की तारीखें जारी...

UPPRPB exam date : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर ग्रेड-2, और कई SI (उप-निरीक्षक) पदों जैसे गोपनीय, लिपिक और लेखा के लिए सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी हैं.ये एग्जाम 01 और 02 नवंबर को होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में परीक्षा की टाइमिंग और एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि.

यह परीक्षा दो दिन में एक ही शिफ्ट में चलेगी-

01.11.2025 (शनिवार) को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

02.11.2025 (रविवार) को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

एडमिट कार्ड कब और कैसे मिलेगा?

UPPRPB द्वारा जारी सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप UPPRPB की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर पाएंगे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर अपनी फोटो और जरूरी जानकारी ध्यान से चेक कर लीजिए. अगर कोई गलती हो, तो तुरंत बोर्ड को बताएं.

परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन?

यह परीक्षा ऑफलाइन OMR शीट पर होगी. इसलिए, OMR शीट को सही तरीके से भरने का अभ्यास अभी से कर लें, ताकि परीक्षा में कोई गलती न हो.

परीक्षा सेंटर क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे?

परीक्षा केंद्र पर आपको अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस) साथ ले जाना होगा. बिना इनके आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी.

परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या अनुचित साधन का इस्तेमाल करने से बचें, वरना आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर जाकर इस भर्ती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.

