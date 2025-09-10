आईपी यूनिवर्सिटी के एमएससी प्रोग्राम की 12 सितंबर को होगी स्पेशल राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग

IP Admission programme : गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (आईपी यूनिवर्सिटी) अपने एमएससी (माइक्रोबायोलॉजी) प्रोग्राम (कोड 413) के लिए 12 सितंबर को द्वारका कैंपस में एक विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग का आयोजन कर रही है. यह काउंसलिंग उन सभी सीईटी और सीयूईटी आवेदकों के लिए है जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है.

आवश्यक दस्तावेज और शुल्क: काउंसलिंग के दिन, आवेदकों को यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के नाम पर ₹96,000 का डिमांड ड्राफ्ट और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही सीटों का आवंटन किया जाएगा.

कार्यक्रम डिटेल : दो साल का यह रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में उपलब्ध है. सेंटर के निदेशक प्रो. ए. के. नरूला के अनुसार, इस कोर्स को पूरा करने के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी के कई अवसर उपलब्ध हैं.

सीटें: इस कार्यक्रम में ईडब्ल्यूएस कोटे सहित कुल 22 सीटें उपलब्ध हैं.

अधिक जानकारी के लिए: इच्छुक आवेदक यूनिवर्सिटी की वेबसाइटों www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.