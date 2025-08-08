विज्ञापन

आईपी यूनिवर्सिटी के MSC प्रोग्राम की काउंसलिंग 13 अगस्त को

इस सेंटर के निदेशक प्रो. ए. के. नरूला के अनुसार दो साल की अवधि का यह कोर्स पूरी तरह रोजगारोन्मुखी है. कोर्स की समाप्ति के बाद सरकारी एवं निजी छेत्र में नौकरी के बेशुमार अवसर हैं. 

सीईटी एवं सीयूईटी के जरिए जिन्होंने इस प्रोग्राम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है.

IP University admission : आईपी यूनिवर्सिटी के एमएससी (माइक्रोबायोलॉजी) प्रोग्राम (कोड 413) की काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में द्वारका कैंपस में 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी. इस प्रोग्राम के सभी सीईटी एवं सीयूईटी वाले आवेदक को काउंसलिंग के दिन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के नाम निर्गत 96 हजार रुपये का ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने हैं.

सीईटी एवं सीयूईटी के जरिए जिन्होंने इस प्रोग्राम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है इस प्रोग्राम 
की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं. यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में उपलब्ध है. कुल सीटें ईडब्लूएस कोटा मिला कर 22 हैं.

इस सेंटर के निदेशक प्रो. ए. के. नरूला के अनुसार दो वर्ष की अवधि का यह कोर्स पूरी तरह रोजगारोन्मुखी है. कोर्स की समाप्ति के बाद सरकारी एवं निजी छेत्र में नौकरी के बेशुमार अवसर हैं. 

इससे संबंधित जानकारी यूनिवर्सिटी की दोनों वेबसाइट www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर उपलब्ध है.

