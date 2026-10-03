Nobel Prize 2026: 5 अक्टूबर से शुरू होंगी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणाएं, जानें पूरा शेड्यूल

Nobel Prize 2026 Schedule Out: दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. नोबेल फाउंडेशन के अनुसार, अलग-अलग फिल्ड के विनर्स की एनाउंसमेंट्स 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 के बीच की जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी मेडिसीन, फिजिक्स, कैमेस्ट्री, लिट्रेचर, नोबेल और इकोनॉमिक्स के फिल्ड में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा. तो चलिए जानते हैं किस फिल्ड के विजेताओं का एनाउंसमेंट कब और कहां होगा.

5 अक्टूबर को होगा मेडिसिन नोबेल का ऐलान

नोबेल पुरस्कार घोषणाओं की शुरुआत फिजियोलॉजी या मेडिसिन कैटेगरी से होगी. इसका ऐलान 05 अक्टूबर को किया जाएगा. यह एनाउंसमेंट स्वीडन के करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्थित नोबेल फोरम से की जाएगी.

6 अक्टूबर को फिजिक्स और कैमेस्ट्री का होगा एलान

फिजिक्स कैटेगरी के विनर्स का नाम 06 अक्टूबर को जारी होगा, जबकि केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विनर्स की घोषणा 07 अक्टूबर को की जाएगी. दोनों पुरस्कारों का ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा स्टॉकहोम में किया जाएगा.

लिटरेचर और नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होगी?

साहित्य (Literature) के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम 8 अक्टूबर को सामने आएगा. इसके बाद 9 अक्टूबर को दुनिया के सबसे चर्चित पुरस्कारों में से एक नोबेल शांति पुरस्कार (Peace Prize) के विनर्स की एनाउंसमेंट नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में की जाएगी.

अर्थशास्त्र पुरस्कार से होगा समापन

वहीं, 12 अक्टूबर को स्वेरीज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के ऐलान के साथ समापन होगा.

लाइव देख सकेंगे घोषणाएं

नोबेल फाउंडेशन ने बताया है कि सभी पुरस्कार एनाउंसमेंट का लाइव ऑफिशियल डिजिटल चैनलों और यूट्यूब पर किया जाएगा. वहीं, समारोह को कवर करने के इच्छुक मीडिया संस्थानों को संबंधित पुरस्कार देने वाली इंस्टीट्यूट्स से पहले से परमिशन लेनी होगी.

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