विज्ञापन

फिजिक्स का डर होगा दूर, NCERT ने शुरू की 12वीं के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लास, ऐसे उठाएं फायदा

NCERT launches free online courses : यह ऑनलाइन कोर्स सरकार के 'SWAYAM' पोर्टल पर उपलब्ध है. इस कोर्स को देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि छात्रों को विषय की गहरी समझ मिल सके.

Read Time: 2 mins
Share
फिजिक्स का डर होगा दूर, NCERT ने शुरू की 12वीं के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लास, ऐसे उठाएं फायदा
अपनी तैयारी को परखने के लिए छात्र सेल्फ-असेसमेंट टेस्ट और क्विज में भी हिस्सा ले सकते हैं.

NCERT Free physics classes for 12th : जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स समझने में मुश्किल होती है या महंगी ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सुनहरा मौका लेकर आई है. अब छात्र घर बैठे ही फिजिक्स जैसे कठिन विषय की पढ़ाई मुफ्त में कर सकते हैं. NCERT ने छात्रों के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, जिसका उद्देश्य फिजिक्स की पढ़ाई को आसान करना है.

आप भी बन सकते हैं ग्राम प्रधान, जानिए योग्यता और नियम

यह ऑनलाइन कोर्स सरकार के 'SWAYAM' पोर्टल पर उपलब्ध है. इस कोर्स को देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि छात्रों को विषय की गहरी समझ मिल सके.

कोर्स में क्या है खास?

इसमें छात्रों को वीडियो लेक्चर के साथ-साथ विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री भी मिलेगी, जिसे वे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं.

अपनी तैयारी को परखने के लिए छात्र सेल्फ-असेसमेंट टेस्ट और क्विज में भी हिस्सा ले सकते हैं.

इसके अलावा, एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है, जहां छात्र अपने सवाल पूछ सकते हैं और दूसरे छात्रों के साथ विषयों पर चर्चा कर सकते हैं.

कैसे उठाएं इस सुविधा का लाभ?

इस पूरे कोर्स को 43 मॉड्यूल्स में बांटा गया है. जिसका लाभ उठाने के लिए छात्रों को स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इस फिजिक्स कोर्स के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 1 सितंबर, 2025 है. कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों के लिए एक फाइनल एसेसमेंट एग्जाम भी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर तक किया जा सकता है. यह परीक्षा 10 सितंबर, 2025 को होने की संभावना है.

आपको बता दें कि जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स के माध्यम से वे बिना किसी खर्च के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ncert Launches Free Online Courses, 11th 12th Free Courses By Ncert, Ncert
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com